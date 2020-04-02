Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом

Ялтинские отели масштабно нарушают карантин

Четверг
2 апреля 2020
13:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Ялтинские отели масштабно нарушают карантин

© Flickr

Гостиницы в городском округе Ялта продолжают прием граждан, несмотря на действующие ограничения, введенные в крыму из-за коронавируса.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Прошу дать отдельное поручение для проверки гостиниц, расположенных на территории Большой Ялты, которые сегодня продолжают осуществлять прием граждан на отдых и оздоровление. Ситуация достаточно сложная: вы видите, что правительство России идет на ряд дополнительных мер, но, к сожалению, иногда здравый смысл перечеркивается купюрами, которые видят при заселении жителей в отеле», – сообщила Пеньковская.

Руководитель управления Роспотребнадзора напомнила, что штраф за нарушение действующих ограничительных мер для должностных лиц составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк отправил представителей ялтинской администрации, министерства курортов и туризма республики и полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее один из постояльцев гостиницы «Ялта-Интурист» был помещен в обсерватор с подозрением на коронавирус. Кроме того, несколько развлекательных объектов гостиницы продолжили обслуживать клиентов после введенного запрета.

Читайте: В Госдуме уверены, что туротрасль Крыма понесет убытки из-за коронавируса

В Крыму на утро 2 апреля выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 2 902 человека.

С 3 апреля в Крыму начинает действовать режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать. С сегодняшнего дня также введены дополнительные ограничения по работе общественного транспорта.

На Крымском мосту начал работу пост контроля, на котором проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров спрашивают о самочувствии, проверяют документы и измеряют температуру тела.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым. Основной поток туристов, находящихся в настоящее время в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля.

Вчера: «Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна. Руководство отеля «Ялта-Интурист» подтвердило закрытие пяти ресторанов и бассейна и заверило, что 28 марта точки общепита работали уже на вынос.

Вчера: Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам. Предприятия и организации, работающие в туристической сфере Крыма, смогут получить отсрочку по налоговым платежам.

Вчера: Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина. Владельцы крымских мини-отелей должны помнить об ответственности за нарушение режима ограничений, введенного на территории республики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/yaltinskie-oteli-masshtabno-narushajut-karantin-129796/

 
 

Курортный бизнес

Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым

Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым

Ялтинские отели масштабно нарушают карантин

Ялтинские отели масштабно нарушают карантин

Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам

Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам

Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина

Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.