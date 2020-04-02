Ялтинские отели масштабно нарушают карантин

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом

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Гостиницы в городском округе Ялта продолжают прием граждан, несмотря на действующие ограничения, введенные в крыму из-за коронавируса.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Прошу дать отдельное поручение для проверки гостиниц, расположенных на территории Большой Ялты, которые сегодня продолжают осуществлять прием граждан на отдых и оздоровление. Ситуация достаточно сложная: вы видите, что правительство России идет на ряд дополнительных мер, но, к сожалению, иногда здравый смысл перечеркивается купюрами, которые видят при заселении жителей в отеле», – сообщила Пеньковская.

Руководитель управления Роспотребнадзора напомнила, что штраф за нарушение действующих ограничительных мер для должностных лиц составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк отправил представителей ялтинской администрации, министерства курортов и туризма республики и полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее один из постояльцев гостиницы «Ялта-Интурист» был помещен в обсерватор с подозрением на коронавирус. Кроме того, несколько развлекательных объектов гостиницы продолжили обслуживать клиентов после введенного запрета.

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В Крыму на утро 2 апреля выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 2 902 человека.

С 3 апреля в Крыму начинает действовать режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать. С сегодняшнего дня также введены дополнительные ограничения по работе общественного транспорта.

На Крымском мосту начал работу пост контроля, на котором проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров спрашивают о самочувствии, проверяют документы и измеряют температуру тела.

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Сегодня : Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым. Основной поток туристов, находящихся в настоящее время в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля.

Вчера : «Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна. Руководство отеля «Ялта-Интурист» подтвердило закрытие пяти ресторанов и бассейна и заверило, что 28 марта точки общепита работали уже на вынос.

Вчера : Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам. Предприятия и организации, работающие в туристической сфере Крыма, смогут получить отсрочку по налоговым платежам.

Вчера : Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина. Владельцы крымских мини-отелей должны помнить об ответственности за нарушение режима ограничений, введенного на территории республики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.