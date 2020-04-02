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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы

Четверг
2 апреля 2020
14:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Апрель 2020
2 апреля 2020


В Симферополе участковыми уполномоченными полиции задержана подозреваемая в мошенничестве. Под видом госслужащей крымчанка обманула пожилую женщину на 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В дежурную часть полиции Симферополя обратилась 66-летняя жительница Красногвардейского района с заявлением о том, что неизвестная девушка, представившись сотрудницей одной их государственных организаций Симферополя, пообещала выполнить услугу в получении необходимого документа сыну заявительницы за денежное вознаграждение. Но, взяв наличные, обещания так и не выполнила. Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана официально не трудоустроенная 27-летняя местная жительница.

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Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Сегодня: В Крыму обещают не вводить комендантский час. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк обратился к крымчанам с просьбой не покидать дома без острой необходимости, а также сообщил, что на территории Крыма не введен и не будет водиться комендантский час.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/vydavavshei-sebya-za-gossluzhashego-krymchanke-grozit-pyat-let-tjurmy-129790/

 
 

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