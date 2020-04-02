Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2 апреля 2020
В дежурную часть полиции Симферополя обратилась 66-летняя жительница Красногвардейского района с заявлением о том, что неизвестная девушка, представившись сотрудницей одной их государственных организаций Симферополя, пообещала выполнить услугу в получении необходимого документа сыну заявительницы за денежное вознаграждение. Но, взяв наличные, обещания так и не выполнила. Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана официально не трудоустроенная 27-летняя местная жительница.
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Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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