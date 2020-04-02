Всеобщую самоизоляцию в Севастополе могут продлить до середины апреля

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Режим обязательной самоизоляции в Севастополе могут продлить до 12 апреля, заявил в эфире местного телеканала врио губернатора города Михаил Развожаев.

По его словам, в ближайшие дни всем работающим горожанам необходимо будет получить пропуска, чтобы свободно передвигаться по городу. Это касается тех, кто занят в сфере пищевой промышленности и сельхозпроизводства.

«Мы исходим из того, что, скорее всего, будет еще неделя (обязательной самоизоляции – ред.), - заявил Развожаев. - Руководители предприятий будут получать пропуска на своих сотрудников. Сейчас есть заявки на 30 тысяч таких пропусков, мы рассчитываем, что будет еще около 20 тысяч».

Глава города также пояснил, что индивидуальным предпринимателям, владельцам частных магазинов нужно позвонить на «горячую линию» и предоставить список сотрудников. Развожаев заверил, что при улучшении ситуации с коронавирусом, режим самоизоляции будут постепенно смягчать.

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Напомним, с 1 апреля в Севастополе действуют жесткие меры изоляции. Выходить на улицу тем, кто временно не работает, можно только за продуктами, в аптеки, чтобы выбросить мусор и выгулять собаку. При этом передвижение по городу за продуктами или на работу на личном автомобиле или такси не ограничивается.

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