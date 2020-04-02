Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом Ялтинские отели масштабно нарушают карантин
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020
© Новости Крыма
Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
— Хочу обратиться к крымчанам. Отсутствие регистрации новых случаев в течение двух дней не должно ни успокаивать, ни расслаблять. Мы прогнозируем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это прогнозируемая ситуация. Случаи будут. Поэтому вот эта беспечность по отношению к предписанным (властями – ред.) мероприятиям недопустима, — сказала Пеньковская.
Читайте: Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом. Республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом.
Сегодня: Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности. В Крыму на срок до 6 апреля вступают в силу изменения в указе Главы РК, ограничивающие свободное перемещение крымчан.
Сегодня: Власти Крыма настоятельно просят пожилых граждан не покидать дома до 14 апреля. Власти Крыма настоятельно просят граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, не покидать свое жилье до 14 апреля.
Вчера: Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией. В Республике Крым за сутки было госпитализировано еще 47 человек с пневмонией.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/vlasti-kryma-ozhidajut-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-129798/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:55 Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе
15:25 Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом
14:46 Чиновники в Крыму попались на махинациях с деньгами на жилье для сирот
14:33 Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым
14:14 Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы
13:42 В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи
13:31 Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом
13:24 Ялтинские отели масштабно нарушают карантин