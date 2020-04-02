Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом

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В Крыму прогнозируется рост выявляемости случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

— Хочу обратиться к крымчанам. Отсутствие регистрации новых случаев в течение двух дней не должно ни успокаивать, ни расслаблять. Мы прогнозируем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это прогнозируемая ситуация. Случаи будут. Поэтому вот эта беспечность по отношению к предписанным (властями – ред.) мероприятиям недопустима, — сказала Пеньковская.

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