Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом Ялтинские отели масштабно нарушают карантин

Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом

Четверг
2 апреля 2020
15:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом

© Новости Крыма

В Крыму прогнозируется рост выявляемости случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

— Хочу обратиться к крымчанам. Отсутствие регистрации новых случаев в течение двух дней не должно ни успокаивать, ни расслаблять. Мы прогнозируем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это прогнозируемая ситуация. Случаи будут. Поэтому вот эта беспечность по отношению к предписанным (властями – ред.) мероприятиям недопустима, — сказала Пеньковская.

Читайте: Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом. Республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом.

Сегодня: Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности. В Крыму на срок до 6 апреля вступают в силу изменения в указе Главы РК, ограничивающие свободное перемещение крымчан.

Сегодня: Власти Крыма настоятельно просят пожилых граждан не покидать дома до 14 апреля. Власти Крыма настоятельно просят граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, не покидать свое жилье до 14 апреля.

Вчера: Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией. В Республике Крым за сутки было госпитализировано еще 47 человек с пневмонией.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/vlasti-kryma-ozhidajut-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-129798/

 
 

Проблемы здравоохранения

Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом

Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом

Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности

Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности

Власти Крыма настоятельно просят пожилых граждан не покидать дома до 14 апреля

Власти Крыма настоятельно просят пожилых граждан не покидать дома до 14 апреля

Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией

Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.