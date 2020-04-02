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Власти Крыма настоятельно просят пожилых граждан не покидать дома до 14 апреля

Четверг
2 апреля 2020
10:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
2 апреля 2020


Власти Крыма настоятельно просят пожилых граждан не покидать дома до 14 апреля

© ria.ru

Власти Крыма настоятельно просят граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, не покидать свое жилье до 14 апреля.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«В первую очередь это касается граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Просьба: не покидать места проживания до 14 апреля. Это вынужденная мера, уважаемые крымчане, чтобы сохранить ваше здоровье и здоровье крымчан», – сообщил он.

В Крыму на утро 2 апреля выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 2 902 человека.

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С 3 апреля в Крыму начинает действовать режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать. С сегодняшнего дня также введены дополнительные ограничения по работе общественного транспорта.

На Крымском мосту начал работу пост контроля, на котором проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров спрашивают о самочувствии, проверяют документы и измеряют температуру тела.

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Сегодня: Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности. В Крыму на срок до 6 апреля вступают в силу изменения в указе Главы РК, ограничивающие свободное перемещение крымчан.

Вчера: Полторы тысячи крымчан госпитализированы с пневмонией. В Республике Крым за сутки было госпитализировано еще 47 человек с пневмонией.

Вчера: Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится. С ростом количества тестирований на коронавирус в Крыму число выявляемых случаев инфекции в регионе увеличится.

Вчера: За прошедшие сутки в Крыму выявили 123 нарушения карантина. За прошедшие сутки в Крыму проверили 18 987 объектов: выявлено 123 нарушения карантина, в тот же день устранено 105.

 

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