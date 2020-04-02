Власти Крыма настоятельно просят пожилых граждан не покидать дома до 14 апреля

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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2 апреля 2020
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Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
«В первую очередь это касается граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Просьба: не покидать места проживания до 14 апреля. Это вынужденная мера, уважаемые крымчане, чтобы сохранить ваше здоровье и здоровье крымчан», – сообщил он.
В Крыму на утро 2 апреля выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 2 902 человека.
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С 3 апреля в Крыму начинает действовать режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать. С сегодняшнего дня также введены дополнительные ограничения по работе общественного транспорта.
На Крымском мосту начал работу пост контроля, на котором проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров спрашивают о самочувствии, проверяют документы и измеряют температуру тела.
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