В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020
Об этом владелец авто сообщил в соцсети.
— Я все понимаю, но пряники зачем украли? Верните пряники!, — написал владелец машины.
На фото видно, что в салоне автомобиля осталась лежать бутылка лимонада, что очень удивило комментаторов:
Читайте: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик
— Странный сладкоежка. Пряники украл, а лимонадик оставил.
— Я так понял в машине нельзя еду оставлять.
Не обошлось и без шуток на злободневные темы:
— Главное, что маску у туалетку не тронул.
— Надо было гречку на колесе оставить, может пронесло бы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, который два года назад обманул пенсионерку на сумму более 1,5 млн рублей.
Вчера: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик. В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.
Вчера: В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне. Полиция Симферополя задержала 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление, по делу об угоне.
Вчера: В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину. Конфликт между молодыми людьми на почве ревности закончился для одного из них телесными повреждениями, а для другого – в полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/v-simferopole-zloumyshlenniki-vskryli-avtomobil-chtoby-ukrast-pryaniki-129773/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:02 Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж
12:58 В Крыму обещают не вводить комендантский час
12:47 Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом
12:41 Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса
12:27 Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности
12:24 СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев
11:39 Строительство трассы «Таврида» в Крыму не будут останавливать из-за карантина
10:55 Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками