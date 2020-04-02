В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники

В крымской столице ночью неизвестные разбили стекло у припаркованной на набережной Газели, чтобы украсть магнитофон, антирадар, зарядку и пряники.

Об этом владелец авто сообщил в соцсети.

— Я все понимаю, но пряники зачем украли? Верните пряники!, — написал владелец машины.

На фото видно, что в салоне автомобиля осталась лежать бутылка лимонада, что очень удивило комментаторов:

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— Странный сладкоежка. Пряники украл, а лимонадик оставил.

— Я так понял в машине нельзя еду оставлять.

Не обошлось и без шуток на злободневные темы:

— Главное, что маску у туалетку не тронул.

— Надо было гречку на колесе оставить, может пронесло бы.

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