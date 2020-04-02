Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники

Четверг
2 апреля 2020
09:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


В крымской столице ночью неизвестные разбили стекло у припаркованной на набережной Газели, чтобы украсть магнитофон, антирадар, зарядку и пряники.

Об этом владелец авто сообщил в соцсети.

— Я все понимаю, но пряники зачем украли? Верните пряники!, — написал владелец машины.

На фото видно, что в салоне автомобиля осталась лежать бутылка лимонада, что очень удивило комментаторов:

Читайте: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик

— Странный сладкоежка. Пряники украл, а лимонадик оставил.

— Я так понял в машине нельзя еду оставлять.

Не обошлось и без шуток на злободневные темы:

— Главное, что маску у туалетку не тронул.

— Надо было гречку на колесе оставить, может пронесло бы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, который два года назад обманул пенсионерку на сумму более 1,5 млн рублей.

Вчера: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик. В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.

Вчера: В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне. Полиция Симферополя задержала 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление, по делу об угоне.

Вчера: В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину. Конфликт между молодыми людьми на почве ревности закончился для одного из них телесными повреждениями, а для другого – в полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/v-simferopole-zloumyshlenniki-vskryli-avtomobil-chtoby-ukrast-pryaniki-129773/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.