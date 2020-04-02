В Севастополе будет продлен режим самоизоляции до 13 апреля

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Режим обязательной самоизоляции в Севастополе будет продлен на неделю.

Об этом заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире регионального СМИ.

Такое решение было принято после обращения президента России Владимира Путина, который продлил выходные дни в стране до конца апреля. Если ситуация с распространением коронавируса в Севастополе улучшится, то этот режим может быть снят раньше.

«Эти жесткие и во многом непопулярные меры должны привести к тому, что ситуация в городе станет контролируемой. Тогда мы постепенно этот режим снимем», - пояснил Развожаев.

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Режим обязательной самоизоляции обозначает запрет передвигаться пешком по городу тем людям, кто не работает в сфере жизнеобеспечения. Разрешено выходить в магазин, аптеку, выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных. Кроме того, на въезде в Севастополе установлены блокпосты, где измеряют температуру всем водителям и пассажирам. Туристов разворачивают обратно.

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