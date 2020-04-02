В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи

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В Симферополе исчез из продажи имбирь, стоимость которого, по утверждению российских властей Крыма, за последние дни выросла в 20 раз.

Найти этот продукт не удалось ни в супермаркетах, ни на прилавках овощных рынков. По отзывам продавцов, ранее на имбирь был зафиксирован повышенный спрос и сейчас его нет у оптовых поставщиков.

В тоже время лимоны остаются в продаже. Среди других продуктов, стоимость которых за последнее время возросла, продавцы называют чеснок. Так, неделю назад килограмм чеснока стоил 300 рублей, а сегодня уже от 400. Молодой чеснок в супермаркетах продают по 479 рублей за килограмм.

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С введением ограничительных мер из-за карантина по коронавирусу, в Крыму цена на имбирь выросла более чем в 20 раз.

Власти Крыма продолжают фиксировать рост цен на ряд продуктов. В частности, особенно подорожала вареная колбаса, соленая и мороженая рыба, лук репчатый, картофель, пшеничная мука, масло подсолнечное.

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