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В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи

Четверг
2 апреля 2020
13:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


В Симферополе исчез из продажи имбирь, стоимость которого, по утверждению российских властей Крыма, за последние дни выросла в 20 раз.

Найти этот продукт не удалось ни в супермаркетах, ни на прилавках овощных рынков. По отзывам продавцов, ранее на имбирь был зафиксирован повышенный спрос и сейчас его нет у оптовых поставщиков.

В тоже время лимоны остаются в продаже. Среди других продуктов, стоимость которых за последнее время возросла, продавцы называют чеснок. Так, неделю назад килограмм чеснока стоил 300 рублей, а сегодня уже от 400. Молодой чеснок в супермаркетах продают по 479 рублей за килограмм.

Читайте: Власти Симферополя заявили об отсутствии дефицита продуктов в городе

С введением ограничительных мер из-за карантина по коронавирусу, в Крыму цена на имбирь выросла более чем в 20 раз.

Власти Крыма продолжают фиксировать рост цен на ряд продуктов. В частности, особенно подорожала вареная колбаса, соленая и мороженая рыба, лук репчатый, картофель, пшеничная мука, масло подсолнечное.

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Вторник, 31 марта 2020: В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками. Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.

 

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