В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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Найти этот продукт не удалось ни в супермаркетах, ни на прилавках овощных рынков. По отзывам продавцов, ранее на имбирь был зафиксирован повышенный спрос и сейчас его нет у оптовых поставщиков.
В тоже время лимоны остаются в продаже. Среди других продуктов, стоимость которых за последнее время возросла, продавцы называют чеснок. Так, неделю назад килограмм чеснока стоил 300 рублей, а сегодня уже от 400. Молодой чеснок в супермаркетах продают по 479 рублей за килограмм.
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С введением ограничительных мер из-за карантина по коронавирусу, в Крыму цена на имбирь выросла более чем в 20 раз.
Власти Крыма продолжают фиксировать рост цен на ряд продуктов. В частности, особенно подорожала вареная колбаса, соленая и мороженая рыба, лук репчатый, картофель, пшеничная мука, масло подсолнечное.
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Сегодня: Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса. Многие сотрудники предприятий, которым разрешено функционировать в условиях действующих ограничений по коронавирусу, не хотят выходить на работу из страха заразиться.
Вчера: Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса. Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Вторник, 31 марта 2020: Крымчане скупают парацетамол как хлеб. Парацетамол не помогает от коронавируса, вновь подчеркнул глава крымского Росздравнадзора Василий Климов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Вторник, 31 марта 2020: В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками. Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.
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