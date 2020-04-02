В Крыму под наблюдением врачей находится больше 3000 человек

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В Республике Крым в связи с угрозой распространения коронавируса медики наблюдают за состоянием здоровья 3016 человек, из них 2935 человек наблюдаются в домашних условиях.

Об этом на оперштабе по ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

По его словам, за последние сутки из больниц Крыма были выписаны 72 человека, при этом поступило под наблюдение в два с половиной раза больше – 183 человека.

«В стационарах 68 человек, в обсерваторе 13 человек. Выявленных положительных остается 16 человек. Все люди, кому необходимо, получают лечение, тяжелых нет», - отметил Игорь Чемоданов.

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Как ранее сообщалось, в республике прогнозируется рост числа заболевших коронавирусом. По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, это связано с увеличением объемов тестирований на наличие вируса.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Роспотребнадзор начал подготовку к загрузке ялтинского обсерватора. Сотрудники крымской противочумной станции выехали на проверку готовности ялтинского обсерватора, загрузка которого может начаться уже 13 апреля в связи с увеличением объемов тестирования на коронавирус в Крыму.

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