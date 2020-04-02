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В Крыму под наблюдением врачей находится больше 3000 человек

Четверг
2 апреля 2020
16:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


В Республике Крым в связи с угрозой распространения коронавируса медики наблюдают за состоянием здоровья 3016 человек, из них 2935 человек наблюдаются в домашних условиях.

Об этом на оперштабе по ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

По его словам, за последние сутки из больниц Крыма были выписаны 72 человека, при этом поступило под наблюдение в два с половиной раза больше – 183 человека.

«В стационарах 68 человек, в обсерваторе 13 человек. Выявленных положительных остается 16 человек. Все люди, кому необходимо, получают лечение, тяжелых нет», - отметил Игорь Чемоданов.

Читайте: Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками

Как ранее сообщалось, в республике прогнозируется рост числа заболевших коронавирусом. По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, это связано с увеличением объемов тестирований на наличие вируса.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Роспотребнадзор начал подготовку к загрузке ялтинского обсерватора. Сотрудники крымской противочумной станции выехали на проверку готовности ялтинского обсерватора, загрузка которого может начаться уже 13 апреля в связи с увеличением объемов тестирования на коронавирус в Крыму.

Сегодня: Путин продлил карантин на весь апрель. Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

Сегодня: Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом. В Крыму прогнозируется рост выявляемости случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Сегодня: Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом. Республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом.

 

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