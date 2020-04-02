В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Использованы материалы: Новости Крыма
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«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ночью и утром 2 и 3 апреля в степных и предгорных районах Крыма и в городе Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…- 4 градусов», – говорится в сообщении.
Читайте: На Крым идет холодный фронт: возможен снег
Ранее в МЧС по Крыму предупреждали об апрельских заморозках.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +10, ближайшей ночью от 0 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на среду 1 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 8, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
Вторник, 31 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Понедельник, 30 марта 2020: На Крым идет холодный фронт: возможен снег. На южные регионы с северо-запада движется холодный атмосферный фронт, 1 апреля в Крыму похолодает.
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