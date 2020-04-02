В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса

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С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму на неделю остановлены все строительно-монтажные работы.

Об этом журналистам заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

«По итогам работы оперативного штаба принято решение до 6 апреля остановить на всех строительных площадках, как государственных, так и частных заказчиков, все строительно-монтажные работы. Это связано с эпидемиологической ситуацией», – сказал зампредседателя Совмина РК.

По словам Кабанова, данное ограничение также распространяется на производство строительных материалов.

«Это непростое решение, но безопасность граждан превыше всего», – отметил он.

Вице-премьер заверил, что, несмотря на приостановление строительства, власти республики и подрядчики будут делать все возможное для своевременной сдачи в эксплуатацию объектов федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

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«Уверен, что после того как мы преодолеем этот период, мы нарастим темпы, при необходимости перейдем в двух- или трехсменный рабочий график. Темпы будут наращиваться, и все объекты мы постараемся ввести в эксплуатацию в запланированный срок», – сказал Кабанов.

Он добавил, что на данный момент власти Крыма совместно с Минстроем РФ прорабатывают меры поддержки строительной отрасли.

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