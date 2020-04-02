В Крыму обещают не вводить комендантский час

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Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк обратился к крымчанам с просьбой не покидать дома без острой необходимости, а также сообщил, что на территории Крыма не введен и не будет водиться комендантский час.

Об этом крымский премьер заявил по итогам ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Я обращаюсь к всем жителям Крыма, никакого комендантского часа не введено и введено не будет. Введен режим жесткой самоизоляции, поэтому еще раз обращаюсь с просьбой находится дома и выходить на улицу только в экстренных случаях, — сказал Гоцанюк.

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