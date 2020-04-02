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В Крыму обещают не вводить комендантский час

Четверг
2 апреля 2020
12:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк обратился к крымчанам с просьбой не покидать дома без острой необходимости, а также сообщил, что на территории Крыма не введен и не будет водиться комендантский час.

Об этом крымский премьер заявил по итогам ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Я обращаюсь к всем жителям Крыма, никакого комендантского часа не введено и введено не будет. Введен режим жесткой самоизоляции, поэтому еще раз обращаюсь с просьбой находится дома и выходить на улицу только в экстренных случаях, — сказал Гоцанюк.

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Сегодня: Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж. Полицейские выявили в Феодосии местного жителя, который нарушил предписанный ему режим санитарной изоляции. Мужчина поехал на пляж на собственном авто, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сегодня: СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четверых жителей Ялты, напавших на полицейских.

Сегодня: На Крымском мосту уже работает блокпост. На Крымском мосту начал работу блокпост, созданный для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Вчера: В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа. Глава администрации Сак Александр Овдиенко попросил горожан не поддаваться на провокации.

 

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