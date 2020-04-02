В Крыму исчезает перекись водорода

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Из крымских аптек исчезла перекись водорода.

Об этом сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов.

Проверки показали, что в республике сохраняется дефицит ряда дезинфицирующих средств и парацетамола. Одноразовые маски удалось найти только в 2 аптеках – в Сакском и Симферопольском районах.

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Что же касается перекиси водорода, то этот препарат исчез их аптечной сети 10 регионов РК.

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