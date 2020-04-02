В Крыму исчезает перекись водорода

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Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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Об этом сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов.
Проверки показали, что в республике сохраняется дефицит ряда дезинфицирующих средств и парацетамола. Одноразовые маски удалось найти только в 2 аптеках – в Сакском и Симферопольском районах.
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Что же касается перекиси водорода, то этот препарат исчез их аптечной сети 10 регионов РК.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи. В Симферополе исчез из продажи имбирь, стоимость которого, по утверждению российских властей Крыма, за последние дни выросла в 20 раз.
Сегодня: Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса. Многие сотрудники предприятий, которым разрешено функционировать в условиях действующих ограничений по коронавирусу, не хотят выходить на работу из страха заразиться.
Вчера: Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса. Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Вторник, 31 марта 2020: Крымчане скупают парацетамол как хлеб. Парацетамол не помогает от коронавируса, вновь подчеркнул глава крымского Росздравнадзора Василий Климов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
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