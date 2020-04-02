В Керчи торговцев шаурмой передали в руки полиции

На рынках Керчи торговцы чебуреками, шаурмой и самсой вывесили объявление, что их продукция на вынос, но при этом рядом с торговыми точками находились столы, у которых было скопление людей.

Об этом директор ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров РК» Татьяна Зверева сообщила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК за прошедшие сутки.

— Рынок заполнен продавцами на 1/3 и все в масках, но торгуют чебуреками, шаурмой, самсой. При чем рядом стоят столы и эта продукция тут же потребляется людьми. Но продавцы вывесили объявление о том, что это торговля на вынос. Мне заставить их закрыться не удалось, поэтому я пригласила полицию, нацгвардию и передала этих торговцев в их руки, — сказала она.

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При этом Татьяна Зверева отметила, что по городу зафиксировано много патрулей Росгвардии и полиции, что создает чувство надежности.

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