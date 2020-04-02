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Власть -> Власть по-крымски

Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам

Четверг
2 апреля 2020
21:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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2 апреля 2020


Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам

© golos.ua

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов закрывать въезд в страну всем россиянам, которые посещали Крым.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для нас не имеет значения – журналист он, актер или кто угодно. Мы в этом вопросе аполитичны. У нас нет разделения по гендеру, по положению. Был в Крыму? Иди в нашу базу. Прилетишь или приедешь? Мы тебя спросим, поставим запрет на три года и отправим прочь», - пообещал Сергей Дайненко.

Кроме того, он прокомментировал инициативу ввести визовый режим с Россией.

«Этот вопрос политический. Я ничего плохого в этом не вижу. Это дополнительный механизм проверок и контроля», - сказал Сергей Дайненко.

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Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины и прокуратура АР Крым создают реестр иностранных граждан, которые без специального разрешения Киева посещали полуостров. Этот реестр, по мнению инициаторов, даст возможность оперативно реагировать на попытки въезда нарушителей на Украину и привлекать их к ответственности.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Аксенов предупредил о возможном изменении мер по борьбе с пандемией. В Республике Крым ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса будут меняться в зависимости от ситуации.

Сегодня: ЕДДС будет выдавать пропуска работающим севастопольцам. Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя взяла на себя функцию оформления и выдачи пропусков для передвижения по городу работающих граждан на период строгих ограничительных мер по обязательной самоизоляции населения.

Сегодня: В Севастополе будет продлен режим самоизоляции до 13 апреля. Режим обязательной самоизоляции в Севастополе будет продлен на неделю.

Сегодня: Самоизоляция по-крымски: на набережных толпы, на дорогах пробки. Правительство Крыма проанализировало, как жители республики соблюдают режим самоизоляции. Результаты очередных проверок озвучили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

 

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Власть по-крымски

Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам

Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам

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