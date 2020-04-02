Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Для нас не имеет значения – журналист он, актер или кто угодно. Мы в этом вопросе аполитичны. У нас нет разделения по гендеру, по положению. Был в Крыму? Иди в нашу базу. Прилетишь или приедешь? Мы тебя спросим, поставим запрет на три года и отправим прочь», - пообещал Сергей Дайненко.
Кроме того, он прокомментировал инициативу ввести визовый режим с Россией.
«Этот вопрос политический. Я ничего плохого в этом не вижу. Это дополнительный механизм проверок и контроля», - сказал Сергей Дайненко.
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Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины и прокуратура АР Крым создают реестр иностранных граждан, которые без специального разрешения Киева посещали полуостров. Этот реестр, по мнению инициаторов, даст возможность оперативно реагировать на попытки въезда нарушителей на Украину и привлекать их к ответственности.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Аксенов предупредил о возможном изменении мер по борьбе с пандемией. В Республике Крым ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса будут меняться в зависимости от ситуации.
Сегодня: ЕДДС будет выдавать пропуска работающим севастопольцам. Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя взяла на себя функцию оформления и выдачи пропусков для передвижения по городу работающих граждан на период строгих ограничительных мер по обязательной самоизоляции населения.
Сегодня: В Севастополе будет продлен режим самоизоляции до 13 апреля. Режим обязательной самоизоляции в Севастополе будет продлен на неделю.
Сегодня: Самоизоляция по-крымски: на набережных толпы, на дорогах пробки. Правительство Крыма проанализировало, как жители республики соблюдают режим самоизоляции. Результаты очередных проверок озвучили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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