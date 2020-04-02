Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам

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Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов закрывать въезд в страну всем россиянам, которые посещали Крым.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для нас не имеет значения – журналист он, актер или кто угодно. Мы в этом вопросе аполитичны. У нас нет разделения по гендеру, по положению. Был в Крыму? Иди в нашу базу. Прилетишь или приедешь? Мы тебя спросим, поставим запрет на три года и отправим прочь», - пообещал Сергей Дайненко.

Кроме того, он прокомментировал инициативу ввести визовый режим с Россией.

«Этот вопрос политический. Я ничего плохого в этом не вижу. Это дополнительный механизм проверок и контроля», - сказал Сергей Дайненко.

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Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины и прокуратура АР Крым создают реестр иностранных граждан, которые без специального разрешения Киева посещали полуостров. Этот реестр, по мнению инициаторов, даст возможность оперативно реагировать на попытки въезда нарушителей на Украину и привлекать их к ответственности.

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