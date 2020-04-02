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Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым

Четверг
2 апреля 2020
14:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым

© Pixabay

Основной поток туристов, находящихся в настоящее время в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля.

Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. После этого срока небольшое количество отдыхающих может остаться для завершения лечения в санаториях, но общий процент загрузки не превысит 3-5%.

«Гостиницы консервируются до 1 июня. Для пока остающихся туристов действует жесткий режим самоизоляции, действуют все мероприятия по дезинфекции и профилактике. Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и СПА-центры», – цитирует министра его пресс-служба.

Владельцы частных отелей и гостиниц также предупреждены о недопустимости заселения туристов на время действия ограничительных мер.

«Администрациями курортных регионов ведется работа по недопущению размещения неорганизованных туристов в частном секторе и апартаментах. Все собственники жилья проинформированы о соответствующем запрете, а также об ответственности и рисках для самих квартиросдатчиков, для их родных и соседей. Круглосуточно работает ситуационный центр министерства курортов и туризма, по «горячей линии» которого можно запросить помощь и туристу, и отельеру, организованы выездные мониторинговые группы с привлечением сотрудников МВД», – сообщили в крымском министерстве курортов и туризма.

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По словам Волченко, только за апрель-май Крым потеряет почти 1 млн туристов. «За апрель-май Крым, по самым скромным подсчетам, недополучит ориентировочно 900-950 тысяч туристов. Но лучше сейчас мы примем все необходимые меры предосторожности и сохраним курорт и туротрасль, применим реальные меры поддержки и постараемся не потерять высокий сезон», – отметил министр.

Санаториям, пансионатам, частным отелям и гостиницам в Крыму запрещено принимать туристов до 1 июня. Такие меры были введены властями республики для предотвращения распространения коронавируса. В то же время Роспотребнадзор сообщает о масштабных нарушениях карантина отелями в Ялте.

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Сегодня: Ялтинские отели масштабно нарушают карантин. Гостиницы в городском округе Ялта продолжают прием граждан, несмотря на действующие ограничения, введенные в крыму из-за коронавируса.

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Вчера: Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина. Владельцы крымских мини-отелей должны помнить об ответственности за нарушение режима ограничений, введенного на территории республики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

 

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