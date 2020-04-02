Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом Ялтинские отели масштабно нарушают карантин
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020
© Pixabay
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. После этого срока небольшое количество отдыхающих может остаться для завершения лечения в санаториях, но общий процент загрузки не превысит 3-5%.
«Гостиницы консервируются до 1 июня. Для пока остающихся туристов действует жесткий режим самоизоляции, действуют все мероприятия по дезинфекции и профилактике. Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и СПА-центры», – цитирует министра его пресс-служба.
Владельцы частных отелей и гостиниц также предупреждены о недопустимости заселения туристов на время действия ограничительных мер.
«Администрациями курортных регионов ведется работа по недопущению размещения неорганизованных туристов в частном секторе и апартаментах. Все собственники жилья проинформированы о соответствующем запрете, а также об ответственности и рисках для самих квартиросдатчиков, для их родных и соседей. Круглосуточно работает ситуационный центр министерства курортов и туризма, по «горячей линии» которого можно запросить помощь и туристу, и отельеру, организованы выездные мониторинговые группы с привлечением сотрудников МВД», – сообщили в крымском министерстве курортов и туризма.
Читайте: Власти России решили закрыть Крым от туристов
По словам Волченко, только за апрель-май Крым потеряет почти 1 млн туристов. «За апрель-май Крым, по самым скромным подсчетам, недополучит ориентировочно 900-950 тысяч туристов. Но лучше сейчас мы примем все необходимые меры предосторожности и сохраним курорт и туротрасль, применим реальные меры поддержки и постараемся не потерять высокий сезон», – отметил министр.
Санаториям, пансионатам, частным отелям и гостиницам в Крыму запрещено принимать туристов до 1 июня. Такие меры были введены властями республики для предотвращения распространения коронавируса. В то же время Роспотребнадзор сообщает о масштабных нарушениях карантина отелями в Ялте.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Ялтинские отели масштабно нарушают карантин. Гостиницы в городском округе Ялта продолжают прием граждан, несмотря на действующие ограничения, введенные в крыму из-за коронавируса.
Вчера: «Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна. Руководство отеля «Ялта-Интурист» подтвердило закрытие пяти ресторанов и бассейна и заверило, что 28 марта точки общепита работали уже на вынос.
Вчера: Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам. Предприятия и организации, работающие в туристической сфере Крыма, смогут получить отсрочку по налоговым платежам.
Вчера: Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина. Владельцы крымских мини-отелей должны помнить об ответственности за нарушение режима ограничений, введенного на территории республики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/turistam-dali-tri-dnya-chtoby-pokinut-krym-129809/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:55 Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе
15:25 Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом
14:46 Чиновники в Крыму попались на махинациях с деньгами на жилье для сирот
14:33 Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым
14:14 Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы
13:42 В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи
13:31 Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом
13:24 Ялтинские отели масштабно нарушают карантин