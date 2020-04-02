Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж В Крыму обещают не вводить комендантский час Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности

Строительство трассы «Таврида» в Крыму не будут останавливать из-за карантина

Четверг
2 апреля 2020
11:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Работы по строительству трассы «Таврида» не будут останавливать на период карантина в Крыму.

Как сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» (генподрядчик строительства трассы) Григорий Назаров, в соответствии с указом главы Крыма, дорожное строительство является деятельностью непрерывного цикла.

«Строительство «Тавриды» продолжается в соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, в котором дорожное строительство указано как деятельность непрерывного цикла. Продолжаются дорожно-строительные и связанные с ними работы, приостановка которых невозможна по причинам производственно-технического характера», – сообщил Назаров.

Читайте: Суд начал производства о банкротстве двух крымских застройщиков

Он подчеркнул, что продолжается выполнение работ, связанных с организацией безопасности дорожного движения, охраной объектов, неотложной погрузкой-разгрузкой материалов, обеспечением работоспособности систем жизнеобеспечения предприятия и организацией питания сотрудников. В свою очередь, административный персонал переведен на дистанционной режим работ.

Ранее сообщалось, что деятельность строительных компаний и производителей стройматериалов приостанавливается до 6 апреля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса. С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму на неделю остановлены все строительно-монтажные работы.

Вторник, 31 марта 2020: Определен подрядчик строительства новой автодороги Краснодар - Керчь. Федеральное казенное учреждение «Упрдор «Тамань» заключило контракт на строительство новой трассы Краснодар – Керчь протяженностью 119 км.

Среда, 18 марта 2020: Аксенов поручил еще раз составить список крымских самостроев. Служба государственного строительного надзора Крыма до 1 мая должна сформировать список всех самовольно возведенных капитальных строений в республике.

Вторник, 17 марта 2020: Всех подрядчиков ремонта крымских дорог заставят устранить выявленные нарушения. Массовую проверку качества выполненных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводит по поручению Министерства транспорта Крыма ООО «ПитерДорНИИ».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/stroitelstvo-trassy-tavrida-v-krymu-ne-budut-ostanavlivat-izza-karantina-129777/

 
 

Строительство в Крыму

В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса

В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса

Аксенов поручил еще раз составить список крымских самостроев

Аксенов поручил еще раз составить список крымских самостроев

Ситуация с застройкой в Судаке выходит из-под контроля

Ситуация с застройкой в Судаке выходит из-под контроля

Строитель «дачи Путина» возведет элитный комплекс апартаментов в Ялте

Строитель «дачи Путина» возведет элитный комплекс апартаментов в Ялте

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом
СЮЖЕТ
Коронавирус

Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.