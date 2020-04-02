Строительство трассы «Таврида» в Крыму не будут останавливать из-за карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Как сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» (генподрядчик строительства трассы) Григорий Назаров, в соответствии с указом главы Крыма, дорожное строительство является деятельностью непрерывного цикла.
«Строительство «Тавриды» продолжается в соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, в котором дорожное строительство указано как деятельность непрерывного цикла. Продолжаются дорожно-строительные и связанные с ними работы, приостановка которых невозможна по причинам производственно-технического характера», – сообщил Назаров.
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Он подчеркнул, что продолжается выполнение работ, связанных с организацией безопасности дорожного движения, охраной объектов, неотложной погрузкой-разгрузкой материалов, обеспечением работоспособности систем жизнеобеспечения предприятия и организацией питания сотрудников. В свою очередь, административный персонал переведен на дистанционной режим работ.
Ранее сообщалось, что деятельность строительных компаний и производителей стройматериалов приостанавливается до 6 апреля.
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