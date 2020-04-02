СМИ: следующая неделя тоже будет нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.

Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления количества нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь попросила президента РФ продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.

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Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы затормозить распространение коронавируса в России. После этого Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим следом ввели большинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд.

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