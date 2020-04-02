СМИ: следующая неделя тоже будет нерабочей

Использованы материалы: Новости Крыма, Коммерсант, meduza.io
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Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления количества нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь попросила президента РФ продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.
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Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы затормозить распространение коронавируса в России. После этого Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим следом ввели большинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд.
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Вчера: В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти». Около 20 деревьев, высаженных в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Судаке, похитили.
Вторник, 31 марта 2020: В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции. Компания мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении полицейского, патрулирующего улицы города Ялта.
Понедельник, 30 марта 2020: В Севастополе пешеход попытался собой остановить автомобиль. На трассе Любимовка-Фруктовое под колесами грузовой «Газели» погиб 34-летний пешеход.
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