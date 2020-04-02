СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четверых жителей Ялты, напавших на полицейских.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, подозреваемых в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти и их оскорблении (часть 1 статьи 318, статьи 319 УК РФ)», – сообщила Постнова.

Инцидент произошел вечером 29 марта возле автостанции поселка Симеиз, который является частью Ялтинского городского округа. Полицейский патруль наткнулся на четверых молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции предупредили граждан о необходимости соблюдать самоизоляцию в условиях распространения коронавируса. В ответ они напали на одного из полицейских, а также оскорбили его напарницу.

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Злоумышленники были задержаны, в ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания в отношении подозреваемых меры пресечения. «В настоящее время следствие готовится предъявить фигурантам уголовного дела обвинение, изменив квалификацию статьи 318 УК РФ на часть 2: применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти», – добавила Постнова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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