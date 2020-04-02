Силовики перекроют доступ на набережную Ялты

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Ялтинские власти вынуждены усилить режимные мероприятия.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба муниципального образования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

«Несмотря на выставленные ограждения в парках и скверах, а также на набережной, несмотря на многократно озвученные запреты, граждане, в числе которых несовершеннолетние и лица преклонного возраста, продолжают нарушать режим самоизоляции, – обратил внимание он. – С 3 по 6 апреля, согласно указу главы республики, на улицах никого не должно быть, кроме сотрудников городских служб, государственных и муниципальных служащих и тех, у кого есть разрешение установленного образца от работодателей. При этом граждан старше 65 лет и несовершеннолетних не должно быть вообще».

Глава администрации заверил, что помощь полиции, Росгвардии и казакам окажут волонтеры, которым выдадут специальные документы.

«Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля могут находиться только рабочие, которые занимаются заменой плитки», – пояснил он.

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Имгрунт добавил, что контроль будет также осуществляться с помощью расположенных на променаде камер видеонаблюдения.

Со своей стороны начальник управления МВД России по Ялте Виктор Шварц сообщил, что на основных транспортных артериях Большой Ялты появятся посты ГИБДД.

«Движение личного автотранспорта с 3 по 6 июля разрешено только при наличии справки с места работы, причем именно для того, чтобы гражданин мог из дома до работы добраться. Иное использование личных автомобилей временно запрещается», – напомнил он.

Шварц уточнил, что блокпосты устанавливаются на севастопольском и симферопольском направлениях, на Бахчисарайском шоссе – дороге на Ай-Петри, а также будут действовать внутренние посты по Большой Ялте.

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