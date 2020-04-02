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Самоизоляция по-крымски: на набережных толпы, на дорогах пробки

Четверг
2 апреля 2020
16:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Новости за:
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Апрель 2020
2 апреля 2020


Самоизоляция по-крымски: на набережных толпы, на дорогах пробки

© Крым.реалии

Правительство Крыма проанализировало, как жители республики соблюдают режим самоизоляции. Результаты очередных проверок озвучили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Армянске на улицах зафиксировано много людей. И, в основном, это подростки 10 – 13 лет, матери с колясками и пенсионеры. Практически все ходят без масок. В магазинах очереди. Социальную дистанцию никто не соблюдает.

В Керчи на рынке торгуют чебуреками, шаурмой, самсой: повесили табличку, что торгуют на вынос, но рядом с прилавком стоят столики и многие покупатели кучкуются возле них. Закрываться торговцы категорически отказались. Представителям правительства пришлось вызывать полицию.

На дорогах города отмечено очень много частного транспорта: «Ну, просто пробки в городе. Куда люди едут, если все закрыто?» – недоумевает директор Центра оперативного реагирования Татьяна Зверева (ЦОР).

В Бахчисарайском районе в некоторых поселках управляющая компания категорически отказывается проводить дезинфекция: «Директор в грубой форме отказывается», – уточнила Зверева. Между селами Танковое и Садовое продолжает функционировать платный ставок. В Песчаном на набережной гуляют люди.

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Рекорд безалаберности побит в Сакском районе: «В Новофедоровке такое впечатление, что все бессмертные. По набережной ходит очень много людей, все без масок», – отметила директор ЦОР.

В Красногвардейском районе продолжает работать страховая компания, мотивируя нарушение запрета письмами Банка России.

А в Симферополе и вовсе разгорелся скандал: горожане сообщили, что работают ломбарды «Удача»: «Несмотря на все усилия администрации и полиции закрыть на протяжении 3 дней ломбарды не удается. По инсайд-информации, полученной нашими сотрудниками, руководитель учреждения в узких кругах озвучил информацию о том, что у него договоренности с проверяющими. Конкретно установить, с кем у него договоренности не удалось. Составили протокол и направили в Роспотребнадзор», – рассказала Зверева. Сегодня ломбарды обещала навестить полиция.

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