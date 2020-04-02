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Россия может пройти пик заболеваемости COVID-19 через 10 дней

Четверг
2 апреля 2020
19:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Россия может пройти пик заболеваемости COVID-19 через 10 дней

© delo.ua

Пик заболеваемости COVID-19 в России при благоприятном сценарии может быть пройден уже через 10 дней.

Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. 

«Если бы эти (ограничительные) меры не были введены, то катастрофический пик заболеваемости (хуже, чем в Италии) случился бы во второй половине апреля. Сейчас же, если меры будут строго выполняться, мы увидим снижение заболеваемости. В худшем случае получим отсрочку пика на конец мая – июнь. В лучшем пик будет пройден уже дней через 10, и дальше начнется спад», – полагает Лукашев.

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Заметное изменение ситуации, как следует из опыта других стран, проявляется через 11–12 дней после введения режима самоизоляции, указал он. Сделать прогнозы о длительности домашнего режима для россиян можно будет по результатам ближайших двух недель.

Лукашев утверждает, что для спада активности коронавируса необходима сухая погода с температурой воздуха выше 25 градусов Цельсия. Также специалист допустил возможную вторую волну эпидемии осенью, отметив, что «вирус никуда не исчезнет».

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