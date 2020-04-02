Роспотребнадзор начал подготовку к загрузке ялтинского обсерватора

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Сотрудники крымской противочумной станции выехали на проверку готовности ялтинского обсерватора, загрузка которого может начаться уже 13 апреля в связи с увеличением объемов тестирования на коронавирус в Крыму.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Сегодня сотрудники крымской противочумной станции по моему поручению выехали в ялтинский обсерватор – они проверят его готовность. И с понедельника, если будет необходимость и будет загружен евпаторийский обсерватор, начнется загрузка ялтинского обсерватора», – сказала она.

Пеньковская попросила министра здравоохранения РК также ускорить подготовку керченского обсерватора и госпитальной базы к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Она напомнила, что будут увеличиваться объемы лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, которые выпадут на 2, 6 и 7 апреля.

«Когда одномоментное тестирование только на территории полуострова ежесуточно до 700 человек (будут проходить). Поэтому понятно, что у нас будет увеличиваться выявления – это прогнозируемая ситуация. И мы должны быть к этому готовы», – напомнила Пеньковская.

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В Крыму на утро 2 апреля выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 2 902 человека.

С 3 апреля в Крыму начинает действовать режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать. С сегодняшнего дня также введены дополнительные ограничения по работе общественного транспорта.

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