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Путин продлил карантин на весь апрель

Четверг
2 апреля 2020
17:02

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации.

Глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в РФ.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов повзолили нам выиграть время для упреждающих действий. Для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш приобретенный метод, так и лучшие практики других стран», - сказал президент.

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При этом Путин добавил, что карантинные меры могут быть пересмотрены в случае изменения эпидемиологической ситуации.

Ранее появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России. Обращение должно было выйти в эфир 2 апреля после 16.00 мск.

«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — сказал Песков.

25 марта президент РФ выступил с обращением к согражданам из-за ситуации с коронавирусом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Роспотребнадзор начал подготовку к загрузке ялтинского обсерватора. Сотрудники крымской противочумной станции выехали на проверку готовности ялтинского обсерватора, загрузка которого может начаться уже 13 апреля в связи с увеличением объемов тестирования на коронавирус в Крыму.

Сегодня: В Крыму под наблюдением врачей находится больше 3000 человек. В Республике Крым в связи с угрозой распространения коронавируса медики наблюдают за состоянием здоровья 3016 человек, из них 2935 человек наблюдаются в домашних условиях.

Сегодня: Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом. В Крыму прогнозируется рост выявляемости случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Сегодня: Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом. Республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом.

 

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