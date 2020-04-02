Путин продлил карантин на весь апрель

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Использованы материалы: Новости Крыма
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2 апреля 2020
Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации.
Глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в РФ.
«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов повзолили нам выиграть время для упреждающих действий. Для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш приобретенный метод, так и лучшие практики других стран», - сказал президент.
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При этом Путин добавил, что карантинные меры могут быть пересмотрены в случае изменения эпидемиологической ситуации.
Ранее появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России. Обращение должно было выйти в эфир 2 апреля после 16.00 мск.
«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — сказал Песков.
25 марта президент РФ выступил с обращением к согражданам из-за ситуации с коронавирусом.
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