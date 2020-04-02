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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 апреля

Четверг
2 апреля 2020
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма

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2 апреля 2020


Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +10, ближайшей ночью от 0 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 2 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 74 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +4 до +8, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 68 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 9, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 65 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 3 до 6 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 65 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 62 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 69 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 9, ближайшей ночью от 2 до 5 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +4 до +8, ближайшей ночью от 0 до +3 градусов.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 74 процентов. Ветер юго-западный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Ливадии - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, в Феодосии - 9, в Форосе - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 марта

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму объявлено штормовое предупреждение. По Крыму на 2-3 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает гидрометцентр полуострова.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на среду 1 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 8, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вторник, 31 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Понедельник, 30 марта 2020: На Крым идет холодный фронт: возможен снег. На южные регионы с северо-запада движется холодный атмосферный фронт, 1 апреля в Крыму похолодает.

 

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