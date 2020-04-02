Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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© Российская газета
Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
«Полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений», – сказано в документе.
Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.
Также полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с Минтрансом республики. Кроме того, на указанный период в Крыму приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более пяти мест, включая водительское. Легковые такси вместимостью до пяти мест работают в обычном режиме.
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Также полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту «Керчь-Анапа-Керчь» и пассажирские перевозки на морском транспорте.
Движение пригородных поездов по территории республики ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток.
Полностью приостанавливается движение маломерных судов.
Перевозки грузов из Крыма и в пределах республики осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем.
Перевозки, связанные с поступлением грузов на территорию Республики Крым, осуществляются при наличии соответствующей товарнотранспортной накладной.
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