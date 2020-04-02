Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: На Крымском мосту уже работает блокпост В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса Всеобщую самоизоляцию в Севастополе могут продлить до середины апреля Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа

© Российская газета

Со 2 по 14 апреля в Крыму полностью ограничиваются пассажирские перевозки по маршрутам межмуниципального, межрегионального и международного сообщений.

Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«Полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений», – сказано в документе.

Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.

Также полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с Минтрансом республики. Кроме того, на указанный период в Крыму приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более пяти мест, включая водительское. Легковые такси вместимостью до пяти мест работают в обычном режиме.

Читайте: В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов

Также полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту «Керчь-Анапа-Керчь» и пассажирские перевозки на морском транспорте.

Движение пригородных поездов по территории республики ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток.

Полностью приостанавливается движение маломерных судов.

Перевозки грузов из Крыма и в пределах республики осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем.

Перевозки, связанные с поступлением грузов на территорию Республики Крым, осуществляются при наличии соответствующей товарнотранспортной накладной.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил вероятность полного закрытия Крымского моста из-за коронавируса. Вопрос сейчас прорабатывается с руководством Краснодарского края.

Вчера : Эксперимент не удался: севастопольцам вернут троллейбусы. В Севастополе вернут на маршруты троллейбусы и увеличат интервал движения автобусов, который был сокращен днем ранее.

Вчера : Как будет работать блокпост на Крымском мосту. Власти Крыма привлекут военных медиков для проведения осмотров всех въезжающих на полуостров по Крымскому мосту.

Вчера : В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров. Власти Крыма прорабатывают меры по усилению санитарно-карантинного контроля пассажиров, прибывающих авиарейсами в международный аэропорт Симферополь.