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Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

Четверг
2 апреля 2020
08:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
2 апреля 2020


Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

© Российская газета

Со 2 по 14 апреля в Крыму полностью ограничиваются пассажирские перевозки по маршрутам межмуниципального, межрегионального и международного сообщений.

Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«Полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений», – сказано в документе.

Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.

Также полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с Минтрансом республики. Кроме того, на указанный период в Крыму приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более пяти мест, включая водительское. Легковые такси вместимостью до пяти мест работают в обычном режиме.

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Также полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту «Керчь-Анапа-Керчь» и пассажирские перевозки на морском транспорте.

Движение пригородных поездов по территории республики ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток.

Полностью приостанавливается движение маломерных судов.

Перевозки грузов из Крыма и в пределах республики осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем.

Перевозки, связанные с поступлением грузов на территорию Республики Крым, осуществляются при наличии соответствующей товарнотранспортной накладной.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/passazhirskie-perevozki-mezhdu-gorodami-kryma-polnostju-prekrasheny-129784/

 
 

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