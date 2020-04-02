Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса Всеобщую самоизоляцию в Севастополе могут продлить до середины апреля Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа

На Крымском мосту уже работает блокпост

Четверг
2 апреля 2020
08:49

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


На Крымском мосту уже работает блокпост

© РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко

На Крымском мосту начал работу блокпост, созданный для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Блокпост начал работу ровно в полночь, расположен он в начале транспортного перехода через Керченский пролив с крымской стороны.

На Тамани, в районе последней транспортной развязки дежурят работники ГИБДД, которые сообщают, что на въезде в Крым работает блок-пост.

Фото РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко

Читайте: В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа

На блок-посту дежурят и сотрудники МВД, ОМОНа, военные и гражданские медики. У всех, кто въезжает на территорию Республики Крым, измеряют температуру. Грузовые и легковые авто стоят в одной очереди. На территорию республики пропускают только если у водителя есть родственники в Крыму, документально доказанная командировка, или они являются жителями полуострова. В обязательном порядке все заполняют специальные анкеты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Саках опровергают информацию о введении комендантского часа. Глава администрации Сак Александр Овдиенко попросил горожан не поддаваться на провокации.

Вчера: Пиротехники уничтожили в Крыму шесть авиабомб времен войны. Сотрудники МЧС ликвидировали шесть авиабомб времен Второй мировой войны, найденных на территории Ленинского района Крыма.

Вчера: Полиция Крыма ищет шестерых нарушителей режима самоизоляции. Правоохранители Крыма разыскивают шестерых жителей республики, которые нарушили предписания о самоизоляции и самовольно покинули свои жилища.

Вторник, 31 марта 2020: В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина. Количество нарушений работы предприятий в режиме ограничений из-за коронавируса снижается в Крыму.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/na-krymskom-mostu-uzhe-rabotaet-blokpost-129785/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

На Крымском мосту уже работает блокпост

На Крымском мосту уже работает блокпост

В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

В Крыму заявили о снижении числа нарушений режима карантина

Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района

Суд накажет нарушившего режим самоизоляции жителя Бахчисарайского района

Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены

Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.