На Крымском мосту уже работает блокпост

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© РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко

На Крымском мосту начал работу блокпост, созданный для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Блокпост начал работу ровно в полночь, расположен он в начале транспортного перехода через Керченский пролив с крымской стороны.

На Тамани, в районе последней транспортной развязки дежурят работники ГИБДД, которые сообщают, что на въезде в Крым работает блок-пост.

Фото РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко

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На блок-посту дежурят и сотрудники МВД, ОМОНа, военные и гражданские медики. У всех, кто въезжает на территорию Республики Крым, измеряют температуру. Грузовые и легковые авто стоят в одной очереди. На территорию республики пропускают только если у водителя есть родственники в Крыму, документально доказанная командировка, или они являются жителями полуострова. В обязательном порядке все заполняют специальные анкеты.

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