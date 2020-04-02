На Крымском мосту уже работает блокпост

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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© РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко
Блокпост начал работу ровно в полночь, расположен он в начале транспортного перехода через Керченский пролив с крымской стороны.
На Тамани, в районе последней транспортной развязки дежурят работники ГИБДД, которые сообщают, что на въезде в Крым работает блок-пост.
Фото РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко
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На блок-посту дежурят и сотрудники МВД, ОМОНа, военные и гражданские медики. У всех, кто въезжает на территорию Республики Крым, измеряют температуру. Грузовые и легковые авто стоят в одной очереди. На территорию республики пропускают только если у водителя есть родственники в Крыму, документально доказанная командировка, или они являются жителями полуострова. В обязательном порядке все заполняют специальные анкеты.
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