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Происшествия -> Криминал

Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Четверг
2 апреля 2020
08:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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2 апреля 2020


Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, который два года назад обманул пенсионерку на сумму более 1,5 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Со слов потерпевшей, мужчина уговорил ее вложить денежные средства в покупку нового швейного оборудования в принадлежащий ему швейный цех, пообещав в скором времени возвращение вложенной суммы с хорошими процентами. Однако деньги до сих пор не вернул. Сумма причиненного заявительнице ущерба составила более 1,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Полицейские установили местонахождение и задержали ранее не судимого 39-летнего мужчину. «Со слов фигуранта, он и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, сообщив потерпевшей не соответствующую действительности информацию, обманом уговорив ее вложить деньги в его якобы прибыльное дело», – добавили в МВД.

Читайте: В Крыму поймали вора, совершившего 54 кражи

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Задержанному грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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