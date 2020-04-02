Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, который два года назад обманул пенсионерку на сумму более 1,5 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Со слов потерпевшей, мужчина уговорил ее вложить денежные средства в покупку нового швейного оборудования в принадлежащий ему швейный цех, пообещав в скором времени возвращение вложенной суммы с хорошими процентами. Однако деньги до сих пор не вернул. Сумма причиненного заявительнице ущерба составила более 1,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Полицейские установили местонахождение и задержали ранее не судимого 39-летнего мужчину. «Со слов фигуранта, он и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, сообщив потерпевшей не соответствующую действительности информацию, обманом уговорив ее вложить деньги в его якобы прибыльное дело», – добавили в МВД.

Читайте: В Крыму поймали вора, совершившего 54 кражи

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Задержанному грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик. В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.

Вчера : В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне. Полиция Симферополя задержала 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление, по делу об угоне.

Вчера : В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину. Конфликт между молодыми людьми на почве ревности закончился для одного из них телесными повреждениями, а для другого – в полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Воскресенье, 29 марта 2020 : В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж 26-летнего, ранее не судимого симферопольца.