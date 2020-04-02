Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Со слов потерпевшей, мужчина уговорил ее вложить денежные средства в покупку нового швейного оборудования в принадлежащий ему швейный цех, пообещав в скором времени возвращение вложенной суммы с хорошими процентами. Однако деньги до сих пор не вернул. Сумма причиненного заявительнице ущерба составила более 1,5 млн рублей», – говорится в сообщении.
Полицейские установили местонахождение и задержали ранее не судимого 39-летнего мужчину. «Со слов фигуранта, он и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, сообщив потерпевшей не соответствующую действительности информацию, обманом уговорив ее вложить деньги в его якобы прибыльное дело», – добавили в МВД.
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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Задержанному грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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Вчера: В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне. Полиция Симферополя задержала 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление, по делу об угоне.
Вчера: В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину. Конфликт между молодыми людьми на почве ревности закончился для одного из них телесными повреждениями, а для другого – в полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
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