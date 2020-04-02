Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма ожидают рост заболеваемости коронавирусом Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом Ялтинские отели масштабно нарушают карантин

Жительница Сакского района привлечена к административной ответственности за распространение в соцсетях ложной информации о распространении коронавируса.

Об этом сообщил замначальника полиции Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции.

Ранее глава Мининформа Крыма Михаил Афанасьев сообщил, что жительница села Уютное Сакского района сообщила в социальных сетях о том, что в ее селе находятся пять человек, зараженных коронавирусом. Данная информация не соответствует действительности.

«Нами найдено это лицо (автор сообщения – ред.). Составлен протокол в отношении гражданки, жительницы Сакского района. Ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы будут переданы в суд», – сообщил Смаглин.

Читайте: Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов

Он добавил, что за минувшие сутки правоохранители проверили более 4,3 тысячи объектов на предмет соблюдения требований указа главы республики о временной приостановке работы. Выявлено 15 объектов, нарушающих предписанные ограничения. В том числе владелец одного из них попался на повторном нарушении. На него составлен протокол по статье «неповиновение законным требованиям сотрудников полиции».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы. В Симферополе участковыми уполномоченными полиции задержана подозреваемая в мошенничестве. Под видом госслужащей крымчанка обманула пожилую женщину на 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сегодня : Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж. Полицейские выявили в Феодосии местного жителя, который нарушил предписанный ему режим санитарной изоляции. Мужчина поехал на пляж на собственном авто, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сегодня : В Крыму обещают не вводить комендантский час. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк обратился к крымчанам с просьбой не покидать дома без острой необходимости, а также сообщил, что на территории Крыма не введен и не будет водиться комендантский час.

Сегодня : СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четверых жителей Ялты, напавших на полицейских.