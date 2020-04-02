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Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

Четверг
2 апреля 2020
12:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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2 апреля 2020


Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

© АиФ Крым

Многие сотрудники предприятий, которым разрешено функционировать в условиях действующих ограничений по коронавирусу, не хотят выходить на работу из страха заразиться.

Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции.

«В предприятиях, которым сегодня разрешено работать, люди не хотят выходить на работу, они боятся. «Есть указ президента, зарплата средняя, чего вы нас гоняете? Мы не хотим!». Вот такая идет реакция», – сказал он.

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Константинов также не исключил, что введенные в Крыму ограничительные меры будут продлены еще как минимум на неделю.

«Мы долго разговаривали с главой республики, председателем правительства Крыма. Мы ждем позиции федерального центра о возможном продлении на неделю ограничительных мер», – рассказал председатель Госсовета РК.

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