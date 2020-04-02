Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж В Крыму обещают не вводить комендантский час Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности Строительство трассы «Таврида» в Крыму не будут останавливать из-за карантина

© АиФ Крым

Многие сотрудники предприятий, которым разрешено функционировать в условиях действующих ограничений по коронавирусу, не хотят выходить на работу из страха заразиться.

Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции.

«В предприятиях, которым сегодня разрешено работать, люди не хотят выходить на работу, они боятся. «Есть указ президента, зарплата средняя, чего вы нас гоняете? Мы не хотим!». Вот такая идет реакция», – сказал он.

Читайте: Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории

Константинов также не исключил, что введенные в Крыму ограничительные меры будут продлены еще как минимум на неделю.

«Мы долго разговаривали с главой республики, председателем правительства Крыма. Мы ждем позиции федерального центра о возможном продлении на неделю ограничительных мер», – рассказал председатель Госсовета РК.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса. Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Вторник, 31 марта 2020 : Крымчане скупают парацетамол как хлеб. Парацетамол не помогает от коронавируса, вновь подчеркнул глава крымского Росздравнадзора Василий Климов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Вторник, 31 марта 2020 : В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками. Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.

Вторник, 31 марта 2020 : Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара. Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.