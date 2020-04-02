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Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

Четверг
2 апреля 2020
12:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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2 апреля 2020


Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

© Новости Крыма

В период режима всеобщей самоизоляции пользоваться личным транспортом можно только для поездок на работу и в больницу, пояснила на заседании оперативного штаба вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

В среду глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым ввел на территории республики режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.

По словам Жуковой, в городах республики муниципальный транспорт будет работать только утром и вечером.

«Муниципальным и пригородным маршрутом могут воспользоваться только те, у кого будет справка на перемещение по муниципальному образованию - кто работает на непрерывно действующих предприятиях, связанных с жизнеобеспечением республики, либо те, у кого кто-то умер или родился», - пояснила она.

При этом, по словам Жуковой, личным автотранспортом могут воспользоваться только те крымчане, у которых есть право на перемещение - справки от работодателей.

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«Для работы (пользоваться личным транспортом - ред.), чтобы добраться до каких-то учреждений, связанных с производственной деятельностью. Но не для личных целей».

При этом глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк при обсуждении этого вопроса отметил, что на личном транспорте можно выезжать, к примеру, жителям сельской местности «для приобретения товаров первой необходимости до ближайшей точки реализации».

«Может, в селе торговый объект (находится - прим. ред.) за километр. Конечно, можно проехать на машине».

«Подразумевалось в пешеходной доступности», - парировала Жукова и добавила, что в Совмине «сегодня в течение дня отработаем и дадим четкие критерии».

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