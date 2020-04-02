Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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В среду глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым ввел на территории республики режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
По словам Жуковой, в городах республики муниципальный транспорт будет работать только утром и вечером.
«Муниципальным и пригородным маршрутом могут воспользоваться только те, у кого будет справка на перемещение по муниципальному образованию - кто работает на непрерывно действующих предприятиях, связанных с жизнеобеспечением республики, либо те, у кого кто-то умер или родился», - пояснила она.
При этом, по словам Жуковой, личным автотранспортом могут воспользоваться только те крымчане, у которых есть право на перемещение - справки от работодателей.
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«Для работы (пользоваться личным транспортом - ред.), чтобы добраться до каких-то учреждений, связанных с производственной деятельностью. Но не для личных целей».
При этом глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк при обсуждении этого вопроса отметил, что на личном транспорте можно выезжать, к примеру, жителям сельской местности «для приобретения товаров первой необходимости до ближайшей точки реализации».
«Может, в селе торговый объект (находится - прим. ред.) за километр. Конечно, можно проехать на машине».
«Подразумевалось в пешеходной доступности», - парировала Жукова и добавила, что в Совмине «сегодня в течение дня отработаем и дадим четкие критерии».
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