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Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности

Четверг
2 апреля 2020
12:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности

© АиФ

В Крыму на срок до 6 апреля вступают в силу изменения в указе Главы РК, ограничивающие свободное перемещение крымчан.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила вице-премьер Елена Романовская.

— С завтрашнего дня, с 0:00 часов 3 апреля вводится жесткий режим самоизоляции для всех граждан Республики Крым. Выход на работу на основании удостоверения государственного служащего или сотрудника органов местного самоуправления, а также сотрудников госорганов и федеральных органов власти по РК на основании служебных удостоверений. Все остальные граждане, которые не относятся и не работают в этих органах перемещаются по территории РК только на основании справки, выданной работодателем, — сообщила Романовская.

Особенно вице-премьер подчеркнула значимость соблюдения режима самоизоляции для граждан старше 65 лет:

— Жесткий режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. У них таких справок не будет, они имеют право выхода на улицу только по следующим причинам: оказание экстренной медицинской помощи, вынос мусора, выгул животных на расстоянии 100 метров от дома, приобретение продуктов питания. Напомню, что для этих граждан сегодня работают волонтерские группы и соцработники. Если необходимо приобрести продукты питания или медикаменты, можно обратиться на «горячую» линию.

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С 3 по 6 апреля, подчеркнула Романовская, граждане, которые не осуществляют работу в непрерывном секторе и не работают в госорганах, также обязаны подчиняться этим ограничениям.

— Справка выдается работодателем, она опубликована вместе с указом главы, в ней казан ИНН работодателя, который будет проверятся полицией и соответственно налоговой службой (…) с указание ФИО, паспортных данных, фактического места регистрации, — перечислила Романовская.

Вице-премьер отметила, что перемещение на личном автотранспорте также возможно только при наличии соответствующей справки:

— К нам поступают такие обращения, что, если у меня пожилые родственники проживают на территории другого муниципального образования, каким образом привезти продукты. Отвечаю: продукты питания им доставят волонтеры. Если есть необходимость в социальном обслуживании таких граждан мы возьмем на социально обслуживание граждан старше 65 лет, инвалидов и граждан, которые нуждаются в оказании социальной помощи, — подытожила Романовская.

Новости Крыма сообщали ранее:

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