Крым не готов к лесным пожарам

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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В этот перечень попала Республика Крым, говорится в сообщении Минприроды.
«По итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года признаны ограниченно готовыми регионы в Южной федеральном округе: Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Республика Крым, Краснодарский край», – сказано в сообщении.
В Северо-Кавказском федеральном округе таковыми признаны Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чеченя.
Также недостаточно готовы к сезону республики Марий Эл и Мордовия, Кировская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Иркутская, Новосибирская и Томская области, Красноярский край, Тыва, Хакасия, Кемеровская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия).
Основные недоработки региональных лесных ведомств – неукомплектованность штата наземных и авиационных сил пожаротушения, слабая подготовка лесопожарных формирований по тактике и технике тушения, отсутствие заключенных договоров на авиалесозащиту и другие.
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«С учетом негативного ожидания по пожарной опасности руководителям субъектов России поручено принять исчерпывающие меры по устранению всех недостатков в кратчайшие сроки», – отметили в профильном министерстве.
По данным Минприроды, в новом сезоне к тушению лесных пожаров готовы 180 тысяч человек и более 67 тысяч единиц техники. Кроме того, сформирован межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения, который предусматривает возможность дополнительного привлечения еще более 2 300 человек, а также порядка 500 единиц техники.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 30 марта 2020: Леса Крыма закрыли для посещения на 21 день. Крымские леса закрыты для посещения с 30 марта.
Суббота, 14 марта 2020: В Севастополе собираются ввести пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон будет введен в Севастополе с 23 марта из-за увеличения среднесуточной температуры.
Пятница, 21 февраля 2020: Севастополь возвращает себе леса в Байдарской долине. Севастопольцам вернут земли Байдарской долины, переданные экс-губернатором Овсянниковым в аренду ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» за семь копеек.
Среда, 12 февраля 2020: В Ялте обещают высадить 500 деревьев и думают, что это восстановит популяцию крымской сосны. В Ялте средства, поступающие от уплаты так называемых порубочных талонов, будут направлены исключительно на высадку многолетних растений.
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