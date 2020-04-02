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Власть -> Лесное хозяйство

Крым не готов к лесным пожарам

Четверг
2 апреля 2020
09:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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2 апреля 2020


Крым не готов к лесным пожарам

© Новости Крыма

Министерство природных ресурсов и экологии РФ по итогам проверок назвала регионы, которые не полностью готовы к лесопожарному сезону 2020 года.

В этот перечень попала Республика Крым, говорится в сообщении Минприроды.

«По итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года признаны ограниченно готовыми регионы в Южной федеральном округе: Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Республика Крым, Краснодарский край», – сказано в сообщении.

В Северо-Кавказском федеральном округе таковыми признаны Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чеченя.

Также недостаточно готовы к сезону республики Марий Эл и Мордовия, Кировская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Иркутская, Новосибирская и Томская области, Красноярский край, Тыва, Хакасия, Кемеровская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия).

Основные недоработки региональных лесных ведомств – неукомплектованность штата наземных и авиационных сил пожаротушения, слабая подготовка лесопожарных формирований по тактике и технике тушения, отсутствие заключенных договоров на авиалесозащиту и другие.

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«С учетом негативного ожидания по пожарной опасности руководителям субъектов России поручено принять исчерпывающие меры по устранению всех недостатков в кратчайшие сроки», – отметили в профильном министерстве.

По данным Минприроды, в новом сезоне к тушению лесных пожаров готовы 180 тысяч человек и более 67 тысяч единиц техники. Кроме того, сформирован межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения, который предусматривает возможность дополнительного привлечения еще более 2 300 человек, а также порядка 500 единиц техники.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 30 марта 2020: Леса Крыма закрыли для посещения на 21 день. Крымские леса закрыты для посещения с 30 марта.

Суббота, 14 марта 2020: В Севастополе собираются ввести пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон будет введен в Севастополе с 23 марта из-за увеличения среднесуточной температуры.

Пятница, 21 февраля 2020: Севастополь возвращает себе леса в Байдарской долине. Севастопольцам вернут земли Байдарской долины, переданные экс-губернатором Овсянниковым в аренду ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» за семь копеек.

Среда, 12 февраля 2020: В Ялте обещают высадить 500 деревьев и думают, что это восстановит популяцию крымской сосны. В Ялте средства, поступающие от уплаты так называемых порубочных талонов, будут направлены исключительно на высадку многолетних растений.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/krym-ne-gotov-k-lesnym-pozharam-129781/

 
 

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