Крым не готов к лесным пожарам

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ по итогам проверок назвала регионы, которые не полностью готовы к лесопожарному сезону 2020 года.

В этот перечень попала Республика Крым, говорится в сообщении Минприроды.

«По итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года признаны ограниченно готовыми регионы в Южной федеральном округе: Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Республика Крым, Краснодарский край», – сказано в сообщении.

В Северо-Кавказском федеральном округе таковыми признаны Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чеченя.

Также недостаточно готовы к сезону республики Марий Эл и Мордовия, Кировская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Иркутская, Новосибирская и Томская области, Красноярский край, Тыва, Хакасия, Кемеровская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия).

Основные недоработки региональных лесных ведомств – неукомплектованность штата наземных и авиационных сил пожаротушения, слабая подготовка лесопожарных формирований по тактике и технике тушения, отсутствие заключенных договоров на авиалесозащиту и другие.

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«С учетом негативного ожидания по пожарной опасности руководителям субъектов России поручено принять исчерпывающие меры по устранению всех недостатков в кратчайшие сроки», – отметили в профильном министерстве.

По данным Минприроды, в новом сезоне к тушению лесных пожаров готовы 180 тысяч человек и более 67 тысяч единиц техники. Кроме того, сформирован межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения, который предусматривает возможность дополнительного привлечения еще более 2 300 человек, а также порядка 500 единиц техники.

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