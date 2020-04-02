Какой сегодня праздник 2 апреля

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2 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День единения народов Беларуси и России
Фото pixabay.com
2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».
Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.
Международный день детской книги (International Children's Book Day)
Международный день детской книги — это ежегодное мероприятие, организованное Международным советом по книгам для молодежи (IBBY). Этот праздник отмечается ежегодно 2 апреля в ознаменование годовщины рождения Ганса Христиана Андерсена, выдающегося датского писателя, известного своими сказками.
Это мероприятие направлено на привлечение внимания к детским книгам и на любовь к чтению. Каждый год отдельная Национальная секция Международного совета по детской книге получает возможность стать международным спонсором мероприятия.
Принимающая страна определяет тему и приглашает известного автора и известного иллюстратора написать послание детям мира и разработать плакат на эту тему. Сообщение и плакат используются для продвижения книг и чтения. Специальные мероприятия, посвященные Международному дню детской книги, проводятся в школах и библиотеках по всему миру. Они включают конкурсы писателей, встречи с авторами и иллюстраторами детских книг, церемонии награждения и другие мероприятия.
Фотинья Колодезница
Народный праздник «Фотинья Колодезница» отмечается 2 апреля (по старому стилю - 20 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской. Другие названия праздника: «День Фотинии», «Фотиния-самарянка», «Светлана», «Колодезница». В народе 2 апреля был днем почитания колодезной воды.
Также сегодня, 2 апреля, отмечают такие праздники:
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- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day)
- День памяти преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского
- День кинолога в Украине
- День апельсиновых сосулек
- День хорька (National Ferret Day) в США
- День природы в Иране
- День примирения (National Reconciliation Day) в США
- День охраны памятников старины в Таиланде
- День арахисового масла и желе (National Peanut Butter and Jelly Day) в США
- День Мальвинских островов в Аргентине
Сегодня именины празднуют: Иван, Юлиания, Клавдия, Феодосия, Сергей, Акила, Ефимия, Максим, Евфрасия, Мария, Виктор, Никита, Севастьян, Герман, Светлана, Фотий (Фотин), Ефросин, Патрикий, Александра, Анатолия, Виссарион, Домнина (Домна), Иконий, Иосий (Иосия), Кириакия, Лоллион, Матрона, Мирон, Прасковья, Родион (Родиан), Фотида, Фотина, Фото.
Что происходило 2 апреля в прошлые годы
1513 - В ходе поисков легендарного «фонтана молодости» испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высадился на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявил полуостров собственностью Испании.
1657 - После смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начались переговоры о наследнике трона.
1722 - В г. Петербурге издан царский указ о ликвидации гетманства и образование Малороссийской коллегииоргана управления Левобережной Украиной. Состояла из русских воевод во главе с С. Веляминовим.
1912 - Лайнер «Титаник» вышел море для проверки ходовых испытаний, которые успешно прошли.
1917 - Временное правительство отменило национальные и религиозные ограничения в России.
1996 - Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства;
2004 - В Брюсселе семь стран Восточной Европы: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстонияприсоединились к НАТО.
2007 - Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ «о роспуске Верховной Рады Украины» на основании статьи 90 Конституции Украины.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 апреля. Какие праздники будут завтра?
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