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Как в Крыму ловят нарушителей карантина

Четверг
2 апреля 2020
17:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Сотрудники полиции проводят в Крыму рейды по контролю за выполнением требований карантинных мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В частности, полицейские контролируют временное приостановление деятельности досуговых учреждений, торговых центров и иных мест, не связанных с торговлей продуктами питания и товарами первой необходимости.

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Кроме того, сотрудники органов внутренних дел проводят широкомасштабную профилактическую работу с населением: на улицах и в общественных местах стражи порядка выписывают официальные предупреждения пожилым гражданам старше 65 лет, которых призывают находиться по месту жительства, также выявляются дети и подростки, находящиеся на улице без сопровождения взрослых. В рамках введенных карантинных мероприятий нахождение в общественных местах для некоторых категорий граждан временно ограничено.

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