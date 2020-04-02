Как в Крыму ловят нарушителей карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В частности, полицейские контролируют временное приостановление деятельности досуговых учреждений, торговых центров и иных мест, не связанных с торговлей продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Кроме того, сотрудники органов внутренних дел проводят широкомасштабную профилактическую работу с населением: на улицах и в общественных местах стражи порядка выписывают официальные предупреждения пожилым гражданам старше 65 лет, которых призывают находиться по месту жительства, также выявляются дети и подростки, находящиеся на улице без сопровождения взрослых. В рамках введенных карантинных мероприятий нахождение в общественных местах для некоторых категорий граждан временно ограничено.
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Сегодня: Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе. Жительница Сакского района привлечена к административной ответственности за распространение в соцсетях ложной информации о распространении коронавируса.
Сегодня: Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы. В Симферополе участковыми уполномоченными полиции задержана подозреваемая в мошенничестве. Под видом госслужащей крымчанка обманула пожилую женщину на 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Сегодня: Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж. Полицейские выявили в Феодосии местного жителя, который нарушил предписанный ему режим санитарной изоляции. Мужчина поехал на пляж на собственном авто, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.
Сегодня: В Крыму обещают не вводить комендантский час. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк обратился к крымчанам с просьбой не покидать дома без острой необходимости, а также сообщил, что на территории Крыма не введен и не будет водиться комендантский час.
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