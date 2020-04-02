Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж

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Полицейские выявили в Феодосии местного жителя, который нарушил предписанный ему режим санитарной изоляции. Мужчина поехал на пляж на собственном авто, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудниками отдела МВД России по Феодосии был выявлен 37-летний местный житель, который нарушил меры изоляции, предписанные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, – уточнили в пресс-службе. – 31 марта при проверке выполнения условий изоляции сотрудниками полиции данного гражданина по месту жительства, дома его не оказалось. После возвращения домой он пояснил, что на личном автомобиле поехал на пляж».

По данным МВД, мужчине было ранее вручено постановление о нахождении в режиме изоляции в течение 14 дней, так как он вернулся в Феодосию из США.

Полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 19 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей.

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«Данный гражданин, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, направлен в обсервационное учреждение в Евпаторию», – добавили в пресс-службе.

В рамках проведения неотложных мероприятий, реализуемых МВД России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сотрудники полиции продолжают проводить ежедневные рейдовые мероприятия по соблюдению гражданами требований указа главы Крыма «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

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