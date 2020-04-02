ЕДДС будет выдавать пропуска работающим севастопольцам

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Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя взяла на себя функцию оформления и выдачи пропусков для передвижения по городу работающих граждан на период строгих ограничительных мер по обязательной самоизоляции населения.

Заявки обрабатываются в электронном виде, сообщает «Новый Севастополь».

«Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя создала электронный ящик 417707@sev.gov.ru для обработки заявок на выдачу пропусков сотрудникам предприятий, которые обеспечивают жизнеобеспечение города в условиях коронавируса», – цитирует издание вице-губернатора города Марию Литовко.

Предприятиям, находящимся в категории по жизнеобеспечению города, необходимо направить заявку с наименованием юридического лица, указать, к какой отрасли экономики относится предприятие, какая продукция производится, количество необходимых пропусков и краткое обоснование этого количества.

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Ответ должен прийти через несколько часов. В нем будет содержаться электронная форма, которую нужно заполнить и выслать обратно. «После направления заполненной формы с вами свяжется ЕДДС, чтобы согласовать время получения пропусков», – добавила Литовко.

По подсчетам местных властей, в Севастополе продолжат ходить на работу в условиях карантина порядка 50 тысяч человек.

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