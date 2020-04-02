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Детскую инфекционную больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом

Четверг
2 апреля 2020
13:31

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу в Симферополе готовят для приема зараженных коронавирусом.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«У нас сформирована бригада на работу в лаборатории детской республиканской больницы (Симферополь), и вчера установили в детской инфекционной больнице ламинар-бокс, подаем документы в Роспотребнадзор. В случае положительного решения будем увеличиваться за счет детской инфекционной больницы еще», – сообщил Чемоданов.

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что на работу лаборатории уже имеется положительное заключение, а для открытия детской инфекционной больницы для приема зараженных коронавирусом еще нужно провести ряд мероприятий. «Там ничего невыполнимого нет», – подчеркнула она.

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