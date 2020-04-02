Чиновники в Крыму попались на махинациях с деньгами на жилье для сирот

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Как уточнили в надзорном ведомстве, должностные лица администрации за счет субвенции из республиканского бюджета закупили жилое помещение в поселке Вольное по стоимости, превышающей установленную приказом Минстроя РФ.
Нанесенный бюджету РК ущерб превысил 100 тысяч рублей.
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Материалы проверки направлены следственный отдел по городу Джанкою. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации (растрата чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).
Максимальное наказание за совершение данного преступления – до пяти лет лишения свободы.
Новости Крыма сообщали ранее:
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