Чиновники в Крыму попались на махинациях с деньгами на жилье для сирот

Сотрудники Джанкойской межрайонной прокуратуры выявили нарушения со стороны сотрудников местной районной администрации при приобретении жилья для детей-сирот.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как уточнили в надзорном ведомстве, должностные лица администрации за счет субвенции из республиканского бюджета закупили жилое помещение в поселке Вольное по стоимости, превышающей установленную приказом Минстроя РФ.

Нанесенный бюджету РК ущерб превысил 100 тысяч рублей.

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Материалы проверки направлены следственный отдел по городу Джанкою. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации (растрата чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Максимальное наказание за совершение данного преступления – до пяти лет лишения свободы.

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