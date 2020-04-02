Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Чиновники в Крыму попались на махинациях с деньгами на жилье для сирот

Четверг
2 апреля 2020
14:46

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Сотрудники Джанкойской межрайонной прокуратуры выявили нарушения со стороны сотрудников местной районной администрации при приобретении жилья для детей-сирот.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как уточнили в надзорном ведомстве, должностные лица администрации за счет субвенции из республиканского бюджета закупили жилое помещение в поселке Вольное по стоимости, превышающей установленную приказом Минстроя РФ.

Нанесенный бюджету РК ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Читайте: Власти вернули домой застрявшую в Марокко пожилую крымчанку

Материалы проверки направлены следственный отдел по городу Джанкою. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации (растрата чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Максимальное наказание за совершение данного преступления – до пяти лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Всеобщую самоизоляцию в Севастополе могут продлить до середины апреля. Режим обязательной самоизоляции в Севастополе могут продлить до 12 апреля, заявил в эфире местного телеканала врио губернатора города Михаил Развожаев.

Вчера: Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом обязал всех жителей республики оставаться дома в период с 3 по 6 апреля.

Вчера: Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00. Документ о введении на территории Республики Крым карантина по коронавирусу будет опубликован сегодня до 17.00.

Вчера: Аксенов призвал закрыть все нестратегические предприятия. Глава Республики Сергей Аксенов призвал всю информацию о предприятиях, которые незаконно работают в карантин, направлять в Роспотребнадзор и Прокуратуру РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/chinovniki-v-krymu-popalis-na-mahinatsiyah-s-dengami-na-zhile-dlya-sirot-129746/

 
 

Власть по-крымски

Всеобщую самоизоляцию в Севастополе могут продлить до середины апреля

Всеобщую самоизоляцию в Севастополе могут продлить до середины апреля

Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

Аксенов приказал крымчанам сидеть дома до 6 апреля

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции

Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.