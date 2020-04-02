Через блокпост на Крымском мосту за день не смогли проехать не больше 10 автомобилей

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Не больше десяти автомобилей не пропустили на в Крым с начала работы поста контроля на Крымском мосту.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Сегодня завернули не более десяти автомобилей. При этом все автомобили с грузами пропускаются. Автобусное сообщение прекращено, очереди на мосту на данный момент нет», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что запрета на въезд на полуостров нет. При этом, гражданам, которые едут в Крым без экстренной потребности, рекомендуется развернуться.

«Никакого ограничения свободы нет, мы всем сказали 150 раз: лучший рецепт борьбы с вирусом – находиться дома, не общаться, не контактировать друг с другом. При этом жители других регионов России, которые имеют собственность на территории Республики Крым, пропускаются. Если, конечно, кто-то не может объяснить, с какой целью он едет на полуостров, при том, что все отели закрыты и все туристы уезжают, мы рекомендуем развернуться и вернуться назад», – подчеркнул он.

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Пост контроля на Крымском мосту начал работу с 0.00 2 апреля. На нем проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров проверяют температуру, узнают цель визита в Крым и собирают контактную информацию.

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