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Через блокпост на Крымском мосту за день не смогли проехать не больше 10 автомобилей

Четверг
2 апреля 2020
18:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Не больше десяти автомобилей не пропустили на в Крым с начала работы поста контроля на Крымском мосту.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Сегодня завернули не более десяти автомобилей. При этом все автомобили с грузами пропускаются. Автобусное сообщение прекращено, очереди на мосту на данный момент нет», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что запрета на въезд на полуостров нет. При этом, гражданам, которые едут в Крым без экстренной потребности, рекомендуется развернуться.

«Никакого ограничения свободы нет, мы всем сказали 150 раз: лучший рецепт борьбы с вирусом – находиться дома, не общаться, не контактировать друг с другом. При этом жители других регионов России, которые имеют собственность на территории Республики Крым, пропускаются. Если, конечно, кто-то не может объяснить, с какой целью он едет на полуостров, при том, что все отели закрыты и все туристы уезжают, мы рекомендуем развернуться и вернуться назад», – подчеркнул он.

Читайте: Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Пост контроля на Крымском мосту начал работу с 0.00 2 апреля. На нем проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров проверяют температуру, узнают цель визита в Крым и собирают контактную информацию.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил вероятность полного закрытия Крымского моста из-за коронавируса. Вопрос сейчас прорабатывается с руководством Краснодарского края.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/cherez-blokpost-na-krymskom-mostu-za-den-ne-smogli-proehat-ne-bolshe-10-avtomobilei-129824/

 
 

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