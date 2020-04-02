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Аксенов предупредил о возможном изменении мер по борьбе с пандемией

Четверг
2 апреля 2020
20:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


В Республике Крым ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса будут меняться в зависимости от ситуации.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов после обращения президента России Владимира Путина.

В обращении к россиянам Путин сообщил, что предоставит главам регионов дополнительные полномочия. Это связано с неоднородностью распространения коронавируса в регионах России и разными решениями, которые должны быть приняты на местах. 

При этом с федеральным правительством будут по-прежнему согласовываться решения, касающиеся ограничений для системообразующих предприятий, образовательных и научных организаций.

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«От того, какая будет эпидемиологическая ситуация в Крыму в ближайшие дни, зависит, какие именно меры будут приняты  на следующей неделе. Мы обязательно проинформируем крымчан об этих мерах, - пояснил Аксенов на своей странице в Facebook. – Каждый из нас должен прочувствовать свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполнять рекомендации властей и специалистов, как отметил президент».

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