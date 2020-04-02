Аксенов предупредил о возможном изменении мер по борьбе с пандемией

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов после обращения президента России Владимира Путина.
В обращении к россиянам Путин сообщил, что предоставит главам регионов дополнительные полномочия. Это связано с неоднородностью распространения коронавируса в регионах России и разными решениями, которые должны быть приняты на местах.
При этом с федеральным правительством будут по-прежнему согласовываться решения, касающиеся ограничений для системообразующих предприятий, образовательных и научных организаций.
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«От того, какая будет эпидемиологическая ситуация в Крыму в ближайшие дни, зависит, какие именно меры будут приняты на следующей неделе. Мы обязательно проинформируем крымчан об этих мерах, - пояснил Аксенов на своей странице в Facebook. – Каждый из нас должен прочувствовать свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполнять рекомендации властей и специалистов, как отметил президент».
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