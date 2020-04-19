Власти снова пообещали помочь туристическому бизнесу Крыма пережить коронакризис

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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19 апреля 2020
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Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.
Ставка налога для бизнеса, в том числе туристического, по упрощенной системе налогообложения снижена в два раза.
В Крыму внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда вошло и снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.
Так теперь ставка налога по упрощенной системе налооообложения от дохода - 2%, от разницы между доходами и расходами - 5%, т.е. снижена в два раза на весь период 2020 года.
Чтобы обеспечить благоприятные условия для деятельности самозанятых граждан и легализации их доходов, депутаты крымского парламента поддержали проект закона «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Республике Крым». Законопроектом предлагается ввести в действие на территории республики специальный налоговый режим с 1 июля 2020 года.
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«Кризис пройдет, а дополнительные возможности, созданные механизмы и инструменты останутся. Сейчас важно объединить усилия и нарабатывать запас прочности на будущее», - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Тэги: обещания
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