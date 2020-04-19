Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!» Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции Полицейские в Крыму составили почти 200 протоколов за нарушение самоизоляции В Крыму за сутки на коронавирус обследовали 385 человек В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков

Воскресенье
19 апреля 2020
16:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков

© Крым.реалии

В Севастополе провели всенощные пасхальные богослужения.

Меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса соблюдались не везде.

Покровский собор в центре Севастополя после прихода верующих на всенощную литургию закрыл ворота и не допускал никого на территорию.

В Свято-Никольском соборе в Камышовой бухте литургию совершали только священники с помощниками в пустом храме. Пасхальный крестный ход совершили также в одиночестве. Верующим предложили собраться у крыльца перед храмом. Таинство причастия проводили на крыльце.

В большинстве храмов запрет на ограничение верующих обходили – крестный ход проводили все вместе, количество собравшихся в храмах не считали, причащали в храмах.

На ночные пасхальные службы пришло рекордно малое количество верующих. В больших храмах, которые обычно собирали по несколько сотен прихожан, теперь собралось несколько десятков.

Читайте: Полицейские в Крыму составили почти 200 протоколов за нарушение самоизоляции

По подсчетам церковнослужителей, в наиболее посещаемый Покровский собор в центре Севастополя пришло около ста пятидесяти человек. В качестве подаяний служащие собора собрали около десятка куличей и яиц. В прошлые годы во время освящения корзины для пасхальных подаяний были переполнены.

В некоторых храмах священники по собственной инициативе запретили прихожанам заходить в молельные помещения и лавки без масок. Такие надписи развесили на входе.

Перед церковными дворами ночью дежурила полиция и казаки. В основном полиция активных пресекающих инициатив не проявляла. Казаки следили за сборщиками подаяний на паперти.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Полицейские в Крыму составили почти 200 протоколов за нарушение самоизоляции. Крымские полицейские за прошедшие сутки составили в отношении нарушителей режима самоизоляции 196 протоколов об административном правонарушении.

Сегодня: Дело о можжевельниках Севастополя завершилось тюремным сроком. Евпаторийским городским судом удовлетворено исковое заявление прокурора Гагаринского района Севастополя о взыскании с мужчины, похитившего кусты можжевельника из городского сквера, ущерба в пользу государства.

Сегодня: В Крыму выявили множество опасных нарушений режима самоизоляции. Центр оперативного реагирования обнаружил множество работающих предприятий в Бахчисарайском и Белогорском районах.

Сегодня: Российские силовики вынесли предостережения четверым крымским татарам. Российские силовики вынесли предостережения четверым крымским татарам – жителю Красногвардейского района Куламету Ибраимову, жителю Джанкойского района Ибрагиму Ибрагимову, а также жителю Бахчисарайского района Нури Абдурашитову и жителю города Старый Крым Эмину Рустемову.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/19/v-sevastopole-pashalnye-bogosluzheniya-proshli-pod-nadzorom-kazakov-130498/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков

В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков

Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

Крымчане активно сообщают полиции о нарушителях самоизоляции

Крымчане активно сообщают полиции о нарушителях самоизоляции

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.