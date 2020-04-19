В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков

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В Севастополе провели всенощные пасхальные богослужения.

Меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса соблюдались не везде.

Покровский собор в центре Севастополя после прихода верующих на всенощную литургию закрыл ворота и не допускал никого на территорию.

В Свято-Никольском соборе в Камышовой бухте литургию совершали только священники с помощниками в пустом храме. Пасхальный крестный ход совершили также в одиночестве. Верующим предложили собраться у крыльца перед храмом. Таинство причастия проводили на крыльце.

В большинстве храмов запрет на ограничение верующих обходили – крестный ход проводили все вместе, количество собравшихся в храмах не считали, причащали в храмах.

На ночные пасхальные службы пришло рекордно малое количество верующих. В больших храмах, которые обычно собирали по несколько сотен прихожан, теперь собралось несколько десятков.

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По подсчетам церковнослужителей, в наиболее посещаемый Покровский собор в центре Севастополя пришло около ста пятидесяти человек. В качестве подаяний служащие собора собрали около десятка куличей и яиц. В прошлые годы во время освящения корзины для пасхальных подаяний были переполнены.

В некоторых храмах священники по собственной инициативе запретили прихожанам заходить в молельные помещения и лавки без масок. Такие надписи развесили на входе.

Перед церковными дворами ночью дежурила полиция и казаки. В основном полиция активных пресекающих инициатив не проявляла. Казаки следили за сборщиками подаяний на паперти.

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