В Минимуществе Крыма пояснили, кто получит поблажку на арендную плату

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщила министр имущества Крыма Анна Анюхина.
По словам министра, если предприятие арендует помещение, находящее в республиканской собственности и при этом работает в тех сферах, которые перечислены в постановлении Правительства России от 3 апреля 2020 года №434, то арендная плата за апрель будет отменена полностью.
Если предприятие работает в тех сферах, которые не перечислены в правительственном документе, то их арендная плата на недвижимость в республиканской собственности составит 50% от положенной суммы.
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Как сообщалось, глава республики Сергей Аксенов, который освободил от арендной платы за апрель крымские предприятия, которые располагаются в помещениях и зданиях, находящихся в республиканской собственности. Этим же указом в последующие два месяца им будет предоставлена отсрочка арендной платы сроком до 20 декабря 2020 года.
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