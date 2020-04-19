Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму выявили множество опасных нарушений режима самоизоляции Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе Власти снова пообещали помочь туристическому бизнесу Крыма пережить коронакризис На 12 строительных объектах в Крыму не соблюдали санитарные нормы Коронавирус в Крыму: кто и как получит новые пособия

В Минимуществе Крыма пояснили, кто получит поблажку на арендную плату

Воскресенье
19 апреля 2020
08:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


В Республике Крым от арендой платы за апрель будут освобождены предприятия, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила министр имущества Крыма Анна Анюхина.

По словам министра, если предприятие арендует помещение, находящее в республиканской собственности и при этом работает в тех сферах, которые перечислены в постановлении Правительства России от 3 апреля 2020 года №434, то арендная плата за апрель будет отменена полностью.

Если предприятие работает в тех сферах, которые не перечислены в правительственном документе, то их арендная плата на недвижимость в республиканской собственности составит 50% от положенной суммы.

Читайте: Экономисты рассказали что будет после коронавируса

Как сообщалось, глава республики Сергей Аксенов, который освободил от арендной платы за апрель крымские предприятия, которые располагаются в помещениях и зданиях, находящихся в республиканской собственности. Этим же указом в последующие два месяца им будет предоставлена отсрочка арендной платы сроком до 20 декабря 2020 года. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Сегодня: Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля. Республика Крым присоединится к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.

Сегодня: Коронавирус в Крыму: кто и как получит новые пособия. С понедельника в Крыму начнут выплачивать пособия, утвержденные указом главы республики, среди них – выплата по 5 тысяч рублей детям, которые не попали ни под одну категорию федеральных и региональных выплат, и выплаты пенсионерам, получающий минимальную пенсию.

Пятница, 17 апреля 2020: Крымчане жалуются, что «деньги на исходе». Жители Феодосии жалуются главе города Сергею Бовтуненко, что «деньги на исходе».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/19/v-minimushestve-kryma-poyasnili-kto-poluchit-poblazhku-na-arendnuju-platu-130468/

 
 

Финансы и бизнес

Коронавирус в Крыму: кто и как получит новые пособия

Коронавирус в Крыму: кто и как получит новые пособия

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

В марте продуктовая корзина в Крыму стоила 4260 рублей

В марте продуктовая корзина в Крыму стоила 4260 рублей

Власти Крыма заявили, что нашли миллиард для пострадавшего от ограничений бизнеса

Власти Крыма заявили, что нашли миллиард для пострадавшего от ограничений бизнеса

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Власти снова пообещали помочь туристическому бизнесу Крыма пережить коронакризис
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Власти снова пообещали помочь туристическому бизнесу Крыма пережить коронакризис

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.