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Коронавирус в Крыму

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В Крыму за сутки на коронавирус обследовали 385 человек

Воскресенье
19 апреля 2020
15:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


По состоянию на 18 апреля, всего обследовано на новую коронавирусную инфекцию 7280 человек, за сутки 385 человек. Исследования проводились на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе».

Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

В лаборатории ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» исследовано 564 человека.

Продолжаются лабораторные исследования лиц, находящихся в ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», функционирующая в режиме обсерватора.

Отделом надзора на транспорте и санитарной охраны территории Межрегионального управления Роспотребнадзора на железнодорожном, авиа и автомобильном сообщении проводится бесконтактная термометрия, анкетирование всех граждан,  въезжающих  на территорию Республики Крым и г.Севастополь, каждому вручаются памятки о правилах самоизоляции и медицинского наблюдения.  За истекшие сутки  въехало более 2,5 тыс. человек. Лиц с симптомами инфекционных заболеваний не выявлено.

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На текущий период на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев новой коронавирусной инфекции, удельный вес бессимптомных форм составляет 49%.  Из общего количества зарегистрированных случаев  выявлены активно, в том числе при проведении  медицинского наблюдения за контактными и прибывшими лицами – 64,5%.

В настоящее время противоэпидемические мероприятия проводятся по 12 очагам новой коронавирусной инфекции.

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