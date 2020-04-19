В Крыму за сутки на коронавирус обследовали 385 человек

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.
В лаборатории ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» исследовано 564 человека.
Продолжаются лабораторные исследования лиц, находящихся в ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», функционирующая в режиме обсерватора.
Отделом надзора на транспорте и санитарной охраны территории Межрегионального управления Роспотребнадзора на железнодорожном, авиа и автомобильном сообщении проводится бесконтактная термометрия, анкетирование всех граждан, въезжающих на территорию Республики Крым и г.Севастополь, каждому вручаются памятки о правилах самоизоляции и медицинского наблюдения. За истекшие сутки въехало более 2,5 тыс. человек. Лиц с симптомами инфекционных заболеваний не выявлено.
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На текущий период на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев новой коронавирусной инфекции, удельный вес бессимптомных форм составляет 49%. Из общего количества зарегистрированных случаев выявлены активно, в том числе при проведении медицинского наблюдения за контактными и прибывшими лицами – 64,5%.
В настоящее время противоэпидемические мероприятия проводятся по 12 очагам новой коронавирусной инфекции.
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