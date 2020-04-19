В Крыму выявили множество опасных нарушений режима самоизоляции

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Центр оперативного реагирования обнаружил множество работающих предприятий в Бахчисарайском и Белогорском районах.

Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

Речь шла, в частности, о большом количестве магазинов, которые, несмотря на запрет, продолжили реализацию непродовольственных товаров.

«В селе Куйбышево открыт магазин с игрушками и книгами, в селе Вилино на территории рынка работает магазин одежды и обуви, город Белогорск: работают магазины детских игрушек, книг, обоев, детский супермаркет, цветочный магазин. Я так понимаю, предприниматели считают, что для них режима самоизоляции нет», - отметил Гоцанюк.

Серьезные нарушения мер профилактики обнаружили сотрудники ЦОР и на рынке железнодорожного вокзала в Бахчисарае.

«Нарушение масочного режима, отсутствие у реализаторов и масок, и дезсредств, а также полное отсутствие контроля со стороны администрации за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: температура не измеряется, смены масок практически нет, если маски и есть, видно, что их не стирают который день подряд», - перечислил председатель правительства.

В поселке Зуя при проверке обнаружилась работающая ярмарка – несмотря на то, что проведение ярмарочных мероприятий запрещено до 1 мая.

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Глава республики Сергей Аксенов напомнил, что подобные нарушения должны устранять главы местных администраций до того, как им сделают замечание сверху.

«Несложно в своем регионе сесть за руль, проехать, посмотреть. Найти работающие предприятия, которые нарушают режим, несложно. У нас и в остальных городах такая же ситуация. Я даже слушать не хочу! Я считаю, что там, где руководитель заинтересован в том, чтобы был наведен порядок и соблюдались правила, они там соблюдаются», - заключил он.

Нарушения были обнаружены и при проверке стройплощадок на тех предприятиях отрасли, которым разрешили продолжить работы в условиях повышенной готовности.

Из 27 проверенных предприятий на 12 были выявлены нарушения.

На предприятии ООО «Ялта 178» нарушения рекомендаций Роспотребнадзора были выявлены уже в третий раз, в связи с чем строительная фирма будет исключена из перечня предприятий, которым разрешено работать, отметил Юрий Гоцанюк.

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