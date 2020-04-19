В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснила замминистра культуры Лоренца Буонаккорси, власти уже разрабатывают ряд административных мер, чтобы сделать пляжи безопасными для отдыха. Во-первых, на пляжах будет меньше шезлонгов, расстояние между ними будет не меньше полутора метров, а пляжные зонты будут разносить друг от друга на расстояние 10-14 метров.
Во-вторых, придется отказаться от игровых площадок и массовых мероприятий, а для высоких групп риска по коронавирусу будут установлены специальные часы посещения пляжей.
В-третьих все места общего пользования, включая пляжное оборудование и даже песок, будут регулярно обрабатываться дезсредствами, а зонтики с шезлонгами будут располагаться в специальных кабинках из плексигласа (органического стекла) – такую идею предложили в пилотном проекте по организации пляжного отдыха в регионе Эмилия-Романья.
В Крыму к новаторским итальянским идеям пока относятся скептически.
Как пояснили в Министерстве курортов и туризма республики, подобные ограничительные меры по работе крымских пляжей пока не рассматриваются.
Неизвестно, будет ли вообще сезон и как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в регионе, поэтому от технической подготовки пляжей арендаторам пока рекомендовали воздержаться.
«Пользователи и арендаторы пляжей в настоящее время могут заниматься оформлением необходимых разрешительных документов, в том числе дистанционно», - пояснили в пресс-службе министерства.
Впрочем, такие мероприятия в Крыму, по мнению некоторых экспертов, были бы излишни.
«В Италии абсолютно точно нужно дуть на воду, потому что у них последствия распространения вируса катастрофические, им нужно запускаться в каких-то ограничительных мерах. Что касается нас, я такие меры считаю избыточными», - прокомментировал ситуацию вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
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А вот что в принципе уже нужно делать, так это снимать с туристического бизнеса в Крыму жесткие ограничения и позволять им понемногу начинать работать, считает эксперт.
«Может, не прямо сейчас, через месяц, но это делать нужно, - уверен Волков. – У нас катастрофические риски – ведь кроме туризма у нас в Крыму, по большей части, ничего и нет. Все связано с туризмом, как в Краснодарском крае, на Кавказе. Даже то, что, как нам кажется, никак не связано с туризмом, все равно так или иначе с ним связано – и сельское хозяйство, и промышленность, и торговля. Это наша базовая сфера».
По мнению вице-президента ОСИГ, подготовку сезону нужно вести уже сейчас, чтобы иметь возможность открыться, как только будут сняты ограничительные меры.
«В июне, в крайнем случае, в середине, уже нужно начинать работать. При этом, конечно, быть осторожными в приеме туристов из тех регионов, где сложная эпидобстановка, в частности, из Москвы и Московской области, - пояснил Волков. - Сегодня Китай перезапустился уже практически на 50% только благодаря тому, что начали потихоньку все запускать, и когда пандемия закончилась, бизнес был к этому готов. Бизнес надо восстанавливать. Иначе мы потеряем все».
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в регионе в скором времени, возможно, разрешат объектам санаторно-курортной сферы возобновить работу, но только в том случае, если улучшится эпидобстановка.
О первом подтвержденном случае коронавируса в Крыму власти официально объявили 21 марта.
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