В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

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Меньше шезлонгов, кабинки из плексигласа и регулярная дезинфекция песка – эти и другие меры предложили в министерстве культуры Италии, чтобы частично обеспечить курортные сезон для итальянцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснила замминистра культуры Лоренца Буонаккорси, власти уже разрабатывают ряд административных мер, чтобы сделать пляжи безопасными для отдыха. Во-первых, на пляжах будет меньше шезлонгов, расстояние между ними будет не меньше полутора метров, а пляжные зонты будут разносить друг от друга на расстояние 10-14 метров.

Во-вторых, придется отказаться от игровых площадок и массовых мероприятий, а для высоких групп риска по коронавирусу будут установлены специальные часы посещения пляжей.

В-третьих все места общего пользования, включая пляжное оборудование и даже песок, будут регулярно обрабатываться дезсредствами, а зонтики с шезлонгами будут располагаться в специальных кабинках из плексигласа (органического стекла) – такую идею предложили в пилотном проекте по организации пляжного отдыха в регионе Эмилия-Романья.

В Крыму к новаторским итальянским идеям пока относятся скептически.

Как пояснили в Министерстве курортов и туризма республики, подобные ограничительные меры по работе крымских пляжей пока не рассматриваются.

Неизвестно, будет ли вообще сезон и как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в регионе, поэтому от технической подготовки пляжей арендаторам пока рекомендовали воздержаться.

«Пользователи и арендаторы пляжей в настоящее время могут заниматься оформлением необходимых разрешительных документов, в том числе дистанционно», - пояснили в пресс-службе министерства.

Впрочем, такие мероприятия в Крыму, по мнению некоторых экспертов, были бы излишни.

«В Италии абсолютно точно нужно дуть на воду, потому что у них последствия распространения вируса катастрофические, им нужно запускаться в каких-то ограничительных мерах. Что касается нас, я такие меры считаю избыточными», - прокомментировал ситуацию вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

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А вот что в принципе уже нужно делать, так это снимать с туристического бизнеса в Крыму жесткие ограничения и позволять им понемногу начинать работать, считает эксперт.

«Может, не прямо сейчас, через месяц, но это делать нужно, - уверен Волков. – У нас катастрофические риски – ведь кроме туризма у нас в Крыму, по большей части, ничего и нет. Все связано с туризмом, как в Краснодарском крае, на Кавказе. Даже то, что, как нам кажется, никак не связано с туризмом, все равно так или иначе с ним связано – и сельское хозяйство, и промышленность, и торговля. Это наша базовая сфера».

По мнению вице-президента ОСИГ, подготовку сезону нужно вести уже сейчас, чтобы иметь возможность открыться, как только будут сняты ограничительные меры.

«В июне, в крайнем случае, в середине, уже нужно начинать работать. При этом, конечно, быть осторожными в приеме туристов из тех регионов, где сложная эпидобстановка, в частности, из Москвы и Московской области, - пояснил Волков. - Сегодня Китай перезапустился уже практически на 50% только благодаря тому, что начали потихоньку все запускать, и когда пандемия закончилась, бизнес был к этому готов. Бизнес надо восстанавливать. Иначе мы потеряем все».

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в регионе в скором времени, возможно, разрешат объектам санаторно-курортной сферы возобновить работу, но только в том случае, если улучшится эпидобстановка.

О первом подтвержденном случае коронавируса в Крыму власти официально объявили 21 марта.

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