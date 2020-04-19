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Власть -> Экология

Спасатели предупредили крымчан о начале сезона активности клещей на полуострове

Воскресенье
19 апреля 2020
12:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


Сезон активности клещей официально стартовал в Крыму.

Они являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких, как энцефалит. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Крыму.

Уточняется, что на полуострове ежегодно обращаются в медучреждения из-за укусов клещей около трех с половиной тысяч человек. Также, как сообщается, ежегодно фиксируется по нескольку случаев заболевания энцефалитом.

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Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что к апрелю на полуострове фиксируют в два раза больше укусов клещей, чем за аналогичный периода прошлого года

В прошлом году в Крыму зарегистрировали 70 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) из-за укуса клещей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 17 апреля 2020: К берегам Ялты прибило огромные косяки кефали. Необычное явление наблюдают уже не первый день жители Ялты: море возле городской набережной просто кишит от набившейся в бухту кефали.

Четверг, 16 апреля 2020: Эксперт пояснила, как изоляция крымчан повлияла на активность клещей. Рост числа крымчан, пострадавших от укусов клещей, связан с тем, что в связи с введенными ограничениями по коронавирусу люди стремятся выехать из города на дачи и в лес на отдых.

Среда, 15 апреля 2020: Клещи вдвое чаще начали кусать крымчан в лесу в период самоизоляции. Региональное управление Роспотребнадзора заявило об увеличении в два раза по сравнению с прошлым годом числа обращений крымчан в медучреждения из-за укусов клещей.

Пятница, 10 апреля 2020: Обитатели Черного моря получают смертельные дозы опасных химсоединений. Таковы результаты токсикологического анализа тканей дельфинов, выбросившихся живыми на побережье Крыма в 2019 году.

 

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