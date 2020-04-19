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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Российские силовики вынесли предостережения четверым крымским татарам

Воскресенье
19 апреля 2020
10:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


Российские силовики вынесли предостережения четверым крымским татарам – жителю Красногвардейского района Куламету Ибраимову, жителю Джанкойского района Ибрагиму Ибрагимову, а также жителю Бахчисарайского района Нури Абдурашитову и жителю города Старый Крым Эмину Рустемову.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

«Установлено, что 03.05.2020 года, 18.05.2020, а так же 26.06.2020 возможно проведение несанкционированных акций членами экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа», – сказано в документе.

Как сообщается, активисту Нури Абдурашитову предостережение выносят уже во второй раз – 2 апреля к нему уже приходили сотрудники правоохранительных органов.

«Когда я задал вопрос следователю, откуда они берут эту информацию, они мне сказали, что это их предположения, и что они не обязаны нам их разглашать. Затем я спросил – каждому ли они вручают эти предостережения? На что сотрудник полиции мне ответил, что на меня когда-то был составлен административный протокол, и из-за этого мне вручают эти предупреждения», – подчеркнул Абдурашитов.

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Он также отметил, что российские силовики были без масок, несмотря на карантин в связи с коронавирусом в Крыму.

Уточняется, что Эмин Рустемов также повторно получил это предостережение.

«Я расцениваю эти массовые раздачи предостережений крымским татарам сегодня в Крыму как способ оказания давления, так как разносят их активной части крымских татар, которые не боятся выражать свое мнение. Сегодня силовики, используя законодательство, избрали такой способ, который направлен не на предупреждение и предотвращение каких-то преступлений, а на оказание давления на активную прослойку крымских татар», – сообщил Рустемов.

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