Путин сделал заявление о ситуации с COVID-19 в России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация по борьбе с COVID-19 в стране находится под полным контролем.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой… Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания», - сказал глава государства в поздравлении россиян с Пасхой.

Путин подчеркнул, что в стране имеются «большие ресурсы и резервы» для поддержки экономики и защиты здоровья людей. «Мы их (ресурсы) используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», - сообщил Путин.

По словам президента, Россия достойно пройдет через посланные испытания благодаря здоровой экономике, научному потенциалу, необходимой материальной и высокопрофессиональной базе в сфере здравоохранения.

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По данным на 18 апреля в РФ выявлено 36 793 случаев заражения вирусом, из них 4 785 заболевших обнаружили за последние сутки. Сначала эпидемии в стране выздоровели чуть более трех тысяч человек, 313 больных скончались.

О первом подтвержденном случае коронавируса в Крыму власти официально объявили 21 марта. С тех пор прошел почти месяц, и за это время на полуострове было подтверждено 61 случаев COVID-19, из них 45 – в Республике Крым, 16 – в Севастополе.

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